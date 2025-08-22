Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Saldus, bet ne medus: į ledų parduotuvę Kalifornijoje įsibrovė lokys

2025-08-22 14:02 / šaltinis: ELTA
2025-08-22 14:02

Savaitgalį už vienos Kalifornijos ledų parduotuvės prekystalio atsidūrė pasmaguriauti nusprendęs smalsus lokys.

Lokys (nuotr. SCANPIX)

Savaitgalį už vienos Kalifornijos ledų parduotuvės prekystalio atsidūrė pasmaguriauti nusprendęs smalsus lokys.

0

Šerifo pavaduotojams ankstyvą sekmadienio rytą atvykus į vieną iš kurortinių miestų prie Taho ežero, milžiniškas gyvūnas pažiūrėti jautėsi kaip namie.

Pareigūnams pavyko išguiti meškiną iš parduotuvės, tačiau pirma jie spėjo padaryti keletą jų susitikimo nuotraukų.

„Šiek tiek paragintas, lokys galiausiai pasišalino, bet pirma labai susidomėjo braškiniais ledais“, – teigiama El Dorado apygardos šerifo biuro feisbuko paskyroje paskelbtame įraše.

„Laimei, lepečkojis beveik nieko nesulaužė ir po jo beveik nieko nereikėjo valyti.“

Kalifornijoje gyvena gana gausi lokių populiacija, jie dažnai ieško maisto žmonių gyvenvietėse, taip pat braunasi į namus ar transporto priemones.

Žmones lokiai užpuola retai, tačiau kartais šie gyvūnai gali padaryti žalos, ypač kai jaučiasi užspęsti.

