Saldus, bet ne medus: į ledų parduotuvę Kalifornijoje įsibrovė lokys

Šerifo pavaduotojams ankstyvą sekmadienio rytą atvykus į vieną iš kurortinių miestų prie Taho ežero, milžiniškas gyvūnas pažiūrėti jautėsi kaip namie.
Pareigūnams pavyko išguiti meškiną iš parduotuvės, tačiau pirma jie spėjo padaryti keletą jų susitikimo nuotraukų.
„Šiek tiek paragintas, lokys galiausiai pasišalino, bet pirma labai susidomėjo braškiniais ledais“, – teigiama El Dorado apygardos šerifo biuro feisbuko paskyroje paskelbtame įraše.
„Laimei, lepečkojis beveik nieko nesulaužė ir po jo beveik nieko nereikėjo valyti.“
Kalifornijoje gyvena gana gausi lokių populiacija, jie dažnai ieško maisto žmonių gyvenvietėse, taip pat braunasi į namus ar transporto priemones.
Žmones lokiai užpuola retai, tačiau kartais šie gyvūnai gali padaryti žalos, ypač kai jaučiasi užspęsti.
