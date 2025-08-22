Su liūdnai pagarsėjusiu bado kultu siejamoje Kenijos pakrantėje rasti penki kūnai

Per vieną iš didžiausių pasaulyje su sektomis susijusių tragedijų, kurios vieta buvo aptikta gilyn į sausumą nuo Indijos vandenyno pakrantėje esančio Malindžio miesto ir kuri tapo žinoma kaip „Šakaholos miško žudynės“, žuvo daugiau nei 400 žmonių.
Šis incidentas sukrėtė šalį ir pateko į pasaulio laikraščių antraštes, dėl jo pakrantės Mombasos mieste prieš teismą stojo savamokslis pastorius Paulas Mackenzie‘is, pripažinęs savo kaltę dėl kelių netyčinės žmogžudystės atvejų.
Kriminalinių tyrimų direkcijos pareigūnas Robertas Kiinge naujienų agentūrai AFP paaiškino, kad pareigūnai atliko kasinėjimus mažiausiai 27 vietose penkių akrų (maždaug 2 ha) plote, esančiame pakrantėje, kiek toliau nuo Šakaholos netoli Binzaro kaimo Kilifio apygardos Čakamos rajone.
„Radome penkis kūnus“, – pasakė jis.
R. Kiinge sakė, kad dauguma palaikų yra smarkiai apirę, o tai rodo, kad jie žemėje gulėjo ilgiau nei metus, nors, pasak jo, vieni iš jų galėjo būti užkastas vos prieš septynis ar aštuonis mėnesius.
„Radome dviejų vaikų palaikus“, – pasakė jis. Jo nuomone, vaikų amžius galėjo būti nuo penkerių iki septynerių metų.
„Žvelgiant į tai, su kuo dabar dirbame, nekyla abejonių, kad egzistuoja ryšys su senąja Šakahola“, – tvirtino jis.
Pasak R. Kiinge, buvo sulaikyta vienuolika asmenų, nors trys iš jų laikomi nukentėjusiaisiais.
„Asmenys, kuriuos šiandien turime areštinėje, yra Mackenzie‘io pasekėjai“, – sakė jis.
R. Kiinge pridūrė, kad tyrimas tebevyksta, ir pažymėjo, kad, kol nėra suplanuotų skrodimų, apie mirties priežastį spėliojama nebus.
Naujieji radiniai buvo rasti po to, kai Mombasos teismas šį mėnesį atidėjo Šakaholos pamokslininko P. Mackenzie‘io bylos nagrinėjimą, tokį savo sprendimą pagrįsdamas tuo, kad buvo surinkta naujų įrodymų.
Po kaltinimų, kad vyriausybė galėjo užkirsti kelią žmonių žūčiai, Šakaholos incidentas paskatino vyriausybę imtis griežtesnės kraštutinių religinių grupių kontrolės.
Pastangos reguliuoti religiją šalyje, kurioje gyventojų daugumą sudaro krikščionys, praeityje sulaukė aršaus pasipriešinimo, nes jos pažeidžia konstitucines bažnyčios atskyrimo nuo valstybės garantijas.
