Mirė aktyvi Lietuvos visuomenininkė

Visą savo gyvenimą Lionė skyrė gimtojo krašto pažinimui, istorijos, tradicijų ir žmonių atminimo išsaugojimui, pranešė Šiaulių rajono savivaldybės Vytauto Vitkausko viešoji biblioteka.
Ji surinko gausią medžiagą apie Gruzdžių krašto kultūros paveldą, organizavo parodas, susitikimus, vedė edukacines veiklas jaunimui bei bendruomenei. Jos meilė gimtajam kraštui, atsidavimas darbui ir nuoširdus bendravimas paliko gilų pėdsaką visų, kurie ją pažinojo, širdyse.
Netekome ne tik kraštotyrininkės, bet ir šilto, jautraus žmogaus, visada pasiruošusio išklausyti, padėti, dalintis savo žiniomis.
Lionės Gulbinaitės gyvenimas
Gulbinaitės gyvenimo kelio pradžia – 1942 m. rugsėjo 6 d. Augučių k., Gruzdžių vals., Šiaulių r. Tėvai: Jadvyga Žibaitybė-Gulbinienė (iš Rakandžių) ir Antanas Gulbinas (iš Šiupylių) buvo smulkūs ūkininkai.
1950 m. persikėlė gyventi į Gruzdžius. Mokėsi Gruzdžių vidurinėje mokykloje. Fizikos ir praktikos darbų mokytojos išsilavinimą įgijo Šiaulių K. Preikšo pedagoginio instituto fizikos-matematikos fakultete.
1961–1962 m. dirbo pradinių klasių mokytoja Šiupylių pagrindinėje mokykloje, 1966–1967 m. Gruzdžių vidurinėje mokykloje, Gruzdžių žemės ūkio technikume fizikos dėstytoja (1966–1987 m.), vėliau ten pat – bibliotekos vedėja, bibliotekininke.
1995–2005 m. Gruzdžių žemės ūkio mokykloje kraštotyros būrelio vadovė, o 2004–2011 m. Gruzdžių gimnazijoje Adolfinos Dereškevičienės muziejaus darbuotoja.
Nuo 2011 m. iki 2018 m. Joniškio žemės ūkio mokyklos laborantė, muziejaus darbuotoja, o nuo 2018 m. Joniškio žemės ūkio mokykloje dirbo savanoriškais pagrindais be atlyginimo, vedė ekskursijas muziejuje ir Gruzdžių dvaro sodyboje.
2020 m. Lietuvos Respublikos Seimas kraštotyrininkę Lionę Gulbinaitę apdovanojo Lietuvos Respublikos Seimo atminimo medaliu už aktyvią visuomeninę ir pilietinę veiklą, Gruzdžių miestelio kraštotyrą, smulkiosios tautosakos rinkimą ir saugojimą, Kraštotyros muziejaus įkūrimą.
2018 m. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga įteiktas sidabro ženklelis ir Seimo rašiklis su emblema. 2018 m. įteikta Vilniuje įsteigtos Lietuvos kraštotyros draugijos padėka už meilės Tėvynei puoselėjimą, taurų darbą tyrinėjant tautos kultūros paveldą, ugdant istorinę atmintį ir tautinę savimonę.
2015 m. kovo 11 d. jai suteiktas Šiaulių rajono Gruzdžių krašto šviesuolio vardas, o tų pačių metų lapkričio 11 d. – Šiaulių rajono 2015 metų kraštotyrininkės vardas ir premija.
Jos darbus ir širdies šilumą ilgai prisimins giminės, bičiuliai, kolegos ir visi, kuriems rūpi mūsų krašto atmintis.
Užuojautą reiškiame artimiesiems, draugams ir kolegoms.
Atsisveikinimas su Lione Gulbinaite vyks 2025 m. rugpjūčio 23 d. nuo 14 val. Gruzdžių atsisveikinimo namuose, S. Dariaus ir S. Girėno g. 6A, šventos mišios aukojamos rugpjūčio 24 d. 11 val. Gruzdžių Švč. Trejybės bažnyčioje, karstas išnešamas 14 val., laidojama Šiupylių kapinėse.
Šaltinis: Šiaulių rajono savivaldybės Vytauto Vitkausko viešosios bibliotekos informacija
