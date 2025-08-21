Mirusio senelio pelenus į jūrą išbėrusi anūkė nustėro: to, kas vyko toliau, nesitikėjo

Šeima išbarstė jo pelenus į jūros bangas – tai buvo emocingas ir prasmingas gestas, tačiau visą patirtį pavertė dar ypatingesne tai, kas nutiko vos po kelių akimirkų.
Mirusio senelio pelenus į jūrą išbėrusi anūkė nustėro
Iškart po to, kai senelio pelenai pasiekė vandenį, iš jūros išniro delfinai. Vienas jų plaukė šalia laivo beveik visą kelionę atgal, lyg simboliškai lydėdamas šeimą į krantą.
„Išbarstėme senelio pelenus ir sulaukėme svečių. Giliai širdyje mes manome, kad jis atsiuntė juos mums pasakyti, kad jis vis dar su mumis ir kad mus labai myli“, – savo jautriais žodžiais vaizdo įrašą papildė Kylie.
Ši akimirka sujaudino milijonus žmonių visame pasaulyje. Vaizdo įrašas peržiūrėtas daugiau nei 17 milijonų kartų, o „patinka“ paspaudimų skaičius viršijo 2,8 milijono, rašo mirror.co.uk.
@kylieg228
Deep down we think he sent them to us to tell us that he is still with us and that he loves us so much. We love and miss you grandpa so so much.❤️🕊️REKLAMAREKLAMA♬ original sound - daydream
Internautai taip pat pasidalijo savo istorijomis, kuriose patyrė panašias jautrias akimirkas. Viena komentatorė rašė: „Mano senelis dievino lamantinus ir kai jo pelenus išbarstėme vandenyje, po kelių minučių pro mus praplaukė lamantinas. Tai buvo labai graži akimirka.“
Kita pasakojo: „Kai barstėme senelio pelenus, grįžome į tetos namus ir sustojome prie prieplaukos. Pro šalį praplaukė du delfinai. Mes visi tikime, kad tai buvo mano senelis ir taip jis pasisveikino.“
Šie liudijimai atskleidžia, kaip gamtos reiškiniai, tokie kaip delfinai, vaivorykštės, drugeliai ar krintančios plunksnos, žmonėms tampa simbolinėmis žinutėmis, suteikiančiomis paguodą sunkiomis atsisveikinimo akimirkomis.
Nors Kylie istorija įkvėpė daugelį, kai kurie internautai komentaruose atskleidė savo baimes dėl atsisveikinimo su artimaisiais.
Viena moteris pasidalijo: „Po mėnesio ketiname išbarstyti mano senelio pelenus vandenyne, nes jis labai mėgo jūrą, bet nežinau, ar esu pasiruošusi atsisveikinti.“
Kylie jai atsakė palaikymo žodžiais: „Aš taip pat nebuvau pasiruošusi, bet jis liepė mums neverkti ir švęsti jo gyvenimą, todėl delfinai man priminė, kad jis norėjo, jog būtume laimingi.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!