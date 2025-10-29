Kalendorius
TV3 naujienos > Aktualijos

DIENOS PJŪVIS. Kova – ne tik mūšio lauke: gyventojus įspėja, kokie melai plinta ir kaip netapti dezinformacijos auka

2025-10-29 13:57 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-29 13:57

Tvyrantis geopolitinis neapibrėžtumas dalyje valstybių atveria fronto linijas ne tik mūšio lauke, bet ir informacinėje erdvėje. Kur tiesa, o kur – gudriai užmaskuota dezinformacija – toks iššūkis kyla šiandienos visuomenei. Juolab kad melagienų skleidėjai jas dažnai maskuoja po tikrais faktais. Kovodami su šia problema specialistai ieško įvairių būdų, kaip pažadinti žmonių kritinį mąstymą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Apie tai, kaip netapti dezinformacijos auka, naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja Lietuvos kariuomenės atstovas Tomas Čeponis ir Vilniaus universiteto profesorius Darius Plikynas.

LAIDĄ „DIENOS PJŪVIS“ RASITE STRAIPSNIO PRADŽIOJE.

Svarbiausios dienos naujienos, ekspertų ir politikų įžvalgos bei komentarai aktualių pokalbių laidoje „Dienos pjūvis“ – kiekvieną darbo dieną naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play. 

