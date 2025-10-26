„Kaip koks Hitleris“ – ekspertas rėžė apie Putiną

Apie tai, naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas Žygimantas Pavilionis ir buvęs užsienio reikalų ministras Antanas Valionis.
Išties tas Trumpo pasakymas, kad dabar ties dabartine fronto linija brėžiame liniją ir skirstomės namo. Ką tai reiškia?
Ž. Pavilionis: Norint galima bandyti interpretuoti pozityviai, bet kol kas nesigauna. Tai gali būti panašu į seną Trumpo reikalavimą nutraukti ugnį, bet mes atsimename, kad tas reikalavimas jau seniai buvo siūlomas ir Zelenskis pradžioje nenorėjo nutraukti ugnies.
Jis pradžioje prašė saugumo garantijų: „Gerai, nutraukiu, bet duokite saugumo garantijas“. Supratęs, kad negauna, Zelenskis pavasarį sutiko: „Gerai, aš sutinku be jokių sąlygų nutraukti ugnį iš savo pusės“, bet Putinas nenutraukė.
Tada Trumpas grasino sankcijomis, bet niekad jų neįvedė, na, kiek čia tos vilties liko tikėtis, kad jis vėl to paprašys iš Putino Budapešte ir jis sutiks, kuo aš netikiu. Dar būtų geriau, jeigu jis nuvykęs į Budapeštą Orbaną užlaužtų nepirkti rusiškos naftos ir dujų.
Nors labai negražiai atrodė tas Trumpo pateisinimas: „Žinot, jis turi tik vieną vamzdį, jis negali jo nutraukti“. Atsiprašau, mes irgi turėjome vieną vamzdį ir nutraukėme juos visus kažkaip. Lygiai taip pat užlaužti Orbaną neblokuoti Ukrainos derybų dėl narystės Europos Sąjungoje, arba, pavyzdžiui, netgi to paties sprendimo dėl rusų iššaldyto turto, kurį tas pats Orbanas bando blokuoti.
Bet jeigu tas vizitas bus tik apsikabinti Orbaną prieš rinkimus, nes jo šiaip šansai nelabai geri. Jeigu tai bus rinkiminis toks vizitas pasakyti, kad Orbanas yra pats geriausias. Be to, atsiminkime, tai bus pirmas Putino vizitas Europos Sąjungos teritorijoje. Jis faktiškai pažemina visą Europos Sąjungą, nekalbant jau apie Tarptautinį teismą Hagoje ir visa kita.
Na, tai aš manau, tai gali baigtis fiasko pačiam Trumpui, nes tikrai niekas čia Europoje nepasiduos. Žinoma, dabar mes privalome dar pirkti amerikiečių ginkluotę, nes patys jos neturime, kaip ir žvalgybinės informacijos, bet išvados visose sostinėse yra būtent tokios, kaip sakė Antanas: ginkluokimės.
Ir, pavyzdžiui, kodėl mes turime prašyti „Tomahawk“, ar mes patys negalime tų ginklų susikurti, kur gali pasiekti labai tolimas vietas Rusijoje? Estija taip ir sako: jeigu tik rusai pajudins kariuomenę į mus, ne tai, kad mes ginsimės savo teritoriją, bet mes naikinsime taikinius labai giliai Rusijos teritorijoje ir tą gebėjimą privalome pasigaminti visi kartu kaip europiečiai.
Ko galima tikėtis iš Budapešto susitikimo ir kaip jūs galvojate? Zelenskis sako: „Jeigu būčiau pakviestas, aš irgi dalyvaučiau, atvykčiau ten“.
A. Valionis: Zelenskis puikiai žino, kad jis yra kaip rakštis Putinui. Didžiausia visų Putino pralaimėjimų šaknis, esmė ir priežastis yra būtent Zelenskis, kuris sakė tada: „Man taksi nereikia, man duokit ginklų“, kai dar Bidenas jam pasiūlė evakuotis.
Iš tikrųjų, jeigu būtų Zelenskis išvykęs tuo metu ir palikęs situaciją tokią, kokia buvo, galbūt per savaitę ar dvi būtų Kijevas paimtas ir gal prie Hostomelio niekas nekariautų. Dabar gi Budapeštas man įdomus tuo, kad Putinas meta didelius pinigus į visas Europos valstybes, kad reklamuotų populistus, tokius kaip Orbanas. Ateina vamzdis, ir Trumpas sako: „Tas vamzdis yra ne tik vienintelis vamzdis naftai tiekti, bet yra galingas vamzdis tiekti korupcijai“.
Jie gina visi – ir Fico, ir Orbanas – tą savo korupcijos mechanizmą. Mes žinome, kad Lietuvoje buvo lygiagrečiai sukurtos dukterinės firmos Šveicarijoje, kur dalis pinigų ėjo į tas firmas, dalis ėjo asmeniškai „Gazpromo“ vadovams į Šveicarijos sąskaitas. Kita dalis čia papirkinėti, ką tik norite – lietuvių politikus, verslininkus ir taip toliau – tas pats darosi ir su tais, dabar atvyksta Trumpas paremti.
Putinas apmoka skaldymą, Trumpas remia. Čia ta pati katastrofa, kaip per trijų metų proga balsavimas Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje, kada prieš Ukrainos rezoliuciją balsavo ir amerikiečiai, ir rusai. Tai kas čia sąjungininkai?
Ir tas populistinių partijų skatinimas iš Trumpo pusės, kurios dažnai yra finansuojamos Putino, ir tas tokio keisto aljanso susidarymas kelia labai daug abejonių dėl sėkmės. Kitų metų rinkimuose Orbanas, atrodo, turės didelių problemų, na, bet ir kita vertus – įkalti kažkokį kuolą į pačią Europos Sąjungos širdį.
Kaip dabar mes, kariaujant, turime vieningą nuomonę, štai, priversti dabar kažkokiu būdu per tarptautines oro erdves. Atvirai kalbant, turiu abejonių, ar tas susitikimas Budapešte įvyks, nes matyt Europa padarys viską, kad taip neįvyktų.
Tai iš tikrųjų yra dar vienas smūgis Europos Sąjungai, nes nepamirškime, kad Trumpas visą laiką nemėgsta Europos Sąjungos, nesupranta jos. Kada Jungtinė Karalystė išstojo, labiausiai sveikino.
Iš tikrųjų pažiūrėsime, Antanai, kas bus tos šalys, kurios praleis Putino lėktuvą, nes iš esmės tai yra sankcijų pažeidimas. Tai gal net ir nepavyks Putinui ten atskristi, duok Dieve.
Zelenskis sako, kad artėjama prie galimos karo pabaigos. Ką reiškia jo tie žodžiai? Ar išties tas spaudimas toks didelis, kad ir jis dabar nežino, ką toliau daryti?
Ž. Pavilionis: Jeigu mes palaikytume spaudimą, įsivaizduokite, pavyzdžiui, rusų iššaldyto turto panaudojimas karo tikslams – tai yra 10–40 milijardų. Kaip dabar teisininkai sako, tai yra nemaži pinigai. Pavyzdžiui, viena Vokietija Ukrainai davė 40 milijardų, visa Europos Sąjunga – 150 mlrd., tai nėra maži pinigai.
Štai dėl ko amerikiečiai nervinasi ir sako: „Tai gal norite mūsų ginklų?“ Atsakymas būtų: „Tai tada įneškite savo dalį, mielieji, o ne tik pardavinėkite savo ginklus“. Jeigu tos sankcijos vis dėlto būtų įvestos rimtesnės jų naftos sektoriui, jeigu mums pavyktų amerikiečius įtikinti, nes šiaip atrodo ironiškai: Indiją amerikiečiai baudžia dėl to, kad rusų naftą pardavinėja, bet Orbano nenubaudžia ir pačiai Rusijai jokių sankcijų neįvedė.
Pažiūrėkite, visos sąjunginės valstybės gavo tam tikrą tarifo dozę, bet Rusija negavo nieko – nulį. Tai nelogiška. Jeigu tavo tikslas yra, kad neprekiautų rusiška nafta, o galų gale pirktų tavo amerikietiškus produktus, tai įveskite triuškinančias sankcijas. Tada ekonomika, aš manau, nusiristų Rusijoje, ir jeigu mes dar suteiktume visus ginklus Ukrainai ir leistume jai naikinti iki galo visus taikinius, tai karas galėtų sustoti, bet jis sustotų per jėgą.
Jis negali sustoti derybų diplomatiniu keliu, nes Putinas spaudžia visą greičio pedalą kaip koks Hitleris, ir jam yra tiesiog atsimušimas į sieną. Jam nėra jokio kito kelio.
