TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Ar Putinas išdrįs skristi į Vengriją? Atskleidė, ko labiausiai bijo Rusijos prezidentas

2025-10-20 20:24 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-20 20:24

Pasaulio žvilgsnis, ypač Ukrainos, šiuo metu nukreiptas į galimą Jungtinių Amerikos Valstijų prezidento Donaldo Trumpo ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino susitikimą. Apie tai, ar šis susitikimas iš tiesų įvyks, kokie jo tikslai ir kodėl pasirinkta Budapešto vieta kelia abejonių, „Unian“ pasakojo Ukrainos parlamento narys, Oleksandras Merežka.

Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)



8

Anot O. Merežkos, tikimybė, kad D. Trumpo ir V. Putino susitikimas Budapešte įvyks, šiuo metu siekia tik apie 50 procentų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak jo, pats susitikimo vietos pasirinkimas yra didelė klaida, nes visame pasaulyje, ypač Ukrainoje, žodis „Budapeštas“ asocijuojasi su Budapešto memorandumu.

„Budapeštas šiame kontekste skamba taip pat neigiamai, kaip Miunchenas, kuris visiems primena 1938 metų Miuncheno susitarimą“, – teigė parlamentaras.

O. Merežka mano, kad šis planas gali būti dar vienas Vengrijos ministro pirmininko Viktoro Orbano priešrinkiminis žingsnis.

„Orbanas supranta, kad gali pralaimėti rinkimus, todėl siekia sukurti iliuziją, esą prisideda prie taikos. Tai labai ciniška politika“, – sakė jis.

Politiko teigimu, neaišku, iš kur apskritai kilo ši idėja. „Buvo teigta, kad susitikimo pasiūlymas kilo iš žurnalisto mamos – tai skamba absurdiškai. Idėja, švelniai tariant, yra nesėkminga“, – pažymėjo O. Merežka.

„Nieko apie Ukrainą be Ukrainos“

Ukrainos parlamentaras pabrėžė, kad JAV turėtų laikytis esminio principo – „nieko apie Ukrainą be Ukrainos“. Jo nuomone, jei viršūnių susitikime būtų aptariami klausimai, susiję su Ukraina, privaloma pakviesti Ukrainos prezidentą.

„Spręsti Ukrainos klausimus už jos nugaros – tai primena Miuncheno susitarimą“, – akcentavo O. Merežka.

Anot jo, į tokį susitikimą taip pat turėtų būti pakviesti Europos lyderiai, nes šis klausimas tiesiogiai susijęs su Europos saugumu.

Putino baimė keliauti į Vengriją

Kalbėdamas apie galimą V. Putino kelionę į Vengriją, O. Merežka suabejojo, ar Rusijos prezidentas apskritai ryšis skristi.

„Putinas yra karo nusikaltėlis ir teroristas. Jį galima sulaikyti pagal Tarptautinio baudžiamojo teismo arešto orderį. Bet kuri šalis, priklausanti Romos statutui, privalėtų jį areštuoti, jei jo lėktuvas kirstų jos oro erdvę“, – aiškino jis.

Politikas pridūrė, kad V. Putinas kenčia nuo paranojos ir bijo pasikėsinimų.

„Jis bijo skristi per Europos šalių oro erdvę. Diktatorius gali ramiai atvykti į totalitarinę valstybę, kaip Kinija ar Šiaurės Korėja, tačiau į demokratinę Vengriją – vargu“, – sakė O. Merežka.

Be to, jis mano, kad prieš bet kokį susitikimą pirmiausia turi įvykti JAV valstybės sekretoriaus Marco Rubio ir Rusijos užsienio reikalų ministro Sergejaus Lavrovo derybos.

„Trumpas nenorės pakartoti tokio fiasko, koks buvo Aliaskoje. Jei po Lavrovo ir Rubio susitikimo jis neįsitikins, kad Putinas rimtai nusiteikęs, susitikimas gali būti atšauktas“, – teigė Ukrainos politikas.

Jo nuomone, V. Putinas nėra ir niekada nebus pasirengęs rimtoms deryboms.

