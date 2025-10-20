Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Viena Europos šalis leistų Putinui per savo oro erdvę skristi į Budapeštą

2025-10-20 20:04 / šaltinis: ELTA
2025-10-20 20:04

Europos Sąjungos (ES) narė Bulgarija signalizuoja, kad leis Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui skristi per savo oro erdvę, jei jis vyks į Budapeštą susitikti su JAV prezidentu Donaldu Trumpu. 

3

„Jei dedamos pastangos taikai pasiekti, jei yra sąlygos susitikimui, tai logiškiausia tokį susitikimą įmanomu būdu įgalinti“, – Liuksemburge vykusio ES užsienio reikalų  ministrų susitikimo kuluaruose sakė Bulgarijos diplomatijos vadovas Georgas Georgiewas.

Maršrutas iš Maskvos į Budapeštą driekiasi virš Bulgarijos ir Serbijos

Vienas galimų skrydžio iš Maskvos į Budapeštą maršrutų driekiasi virš Juodosios jūros, Bulgarijos ir Serbijos. Tačiau po Rusijos invazijos į Ukrainą Bulgarijos oro erdvė rusų lėktuvams yra uždaryta.

Dainius
Dainius
2025-10-20 20:13
Pažįstu šį bahurą. Kietas bičas. Per istorijas pamokas Agdamą gėrė
