TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusija keičia smūgių taktiką: Ukraina įspėja – šįkart bus dar sunkiau

2025-10-20 18:34 / šaltinis: ELTA
2025-10-20 18:34

Rusija pakeitė taktiką, bombarduodama Ukrainos energetikos sistemą, ir dabar Ukrainai sunkiau greitai atstatyti pažeistą infrastruktūrą, per tiesioginę televizijos transliaciją pareiškė Ukrainos energetikos viceministras Mykola Kolisnykas.

Kyjivas po rusų dronų ir raketų atakos (nuotr. SCANPIX)
27

1

„Lyginant su praėjusia žiema priešo apšaudymo taktika pasikeitė. Anksčiau per didelio masto smūgius į energetikos objektus priešai taikėsi į viską ir visur, o dabar sutelkia dėmesį į konkrečius regionus ir atskirus objektus“, – aiškino M. Kolisnykas. 

Apsunkins greitą elektros energijos tiekimo atkūrimą

Pasak jo, taip rusai siekia pralaužti objekto gynybą panaudojant įvairių rūšių ginklus. Tuo pačiu metu jie mėgina sunaikinti tiek gamybos objektus, tiek perdavimo ir paskirstymo sistemas. 

„Ši taktika apsunkina greitą elektros energijos tiekimo atkūrimą“, – pridūrė viceministras.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

Jis pabrėžė, kad nepaisant tikslinių smūgių, tiek valstybės, tiek vietos valdžios institucijos daro viską, kas įmanoma, kad žmonės ir toliau turėtų prieigą prie energijos. 

Kaip pranešta anksčiau, dėl didelio masto Rusijos atakų pirmadienį visuose Ukrainos regionuose nuo 6 val. iki 22 val. galiojo elektros energijos tiekimo apribojimų grafikai verslui ir pramonės vartotojams. Černihivo srityje elektros energijos tiekimas nutraukiamas kas valandą.

