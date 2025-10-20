Latvija deportavo 75-erių rusę: išlaikė kalbos egzaminą, bet ne saugumo patikrinimą

Kaip skelbia „Telegram“ kanalas „Nexta“, per apklausą ji pareiškė nepritariančiai vertinanti sprendimą nugriauti sovietų karių paminklą Rygoje.
Į klausimą, ar sutinka, kad šis žingsnis buvo pateisinamas, L. Mežinš atsakė neigiamai.
„Latvija tęsia rusofobinę politiką, toliau išvaro rusakalbius – ir ne tik tuos, kurie nesutinka su valstybės pozicija, bet iš principo visus“, – sakė ji, jau sugrįžusi į Rusiją.
Latviją paliks daugiau kaip 800 rusų
Latvija iki spalio 13 dienos įpareigojo daugiau nei 800 Rusijos piliečių palikti šalį.
Dalis jų neišlaikė valstybinės kalbos egzamino A2 lygiu, kiti – nepraėjo saugumo patikrinimo.
