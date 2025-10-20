Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Latvija deportavo 75-erių rusę: išlaikė kalbos egzaminą, bet ne saugumo patikrinimą

2025-10-20 17:20 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-20 17:20

Iš Latvijos deportuota 75 metų rusė, poetė Liudmila Mežinš. Pranešama, kad moteris sėkmingai išlaikė valstybinės kalbos egzaminą, tačiau neišlaikė saugumo patikrinimo.

Latvija deportavo 75-erių rusę: išlaikė kalbos egzaminą, bet ne saugumo patikrinimą (nuotr. „YouTube“) (nuotr. stop kadras)

14

Kaip skelbia „Telegram“ kanalas „Nexta“, per apklausą ji pareiškė nepritariančiai vertinanti sprendimą nugriauti sovietų karių paminklą Rygoje.

Į klausimą, ar sutinka, kad šis žingsnis buvo pateisinamas, L. Mežinš atsakė neigiamai.

Latvija tęsia rusofobinę politiką, toliau išvaro rusakalbius – ir ne tik tuos, kurie nesutinka su valstybės pozicija, bet iš principo visus“, – sakė ji, jau sugrįžusi į Rusiją.

Latviją paliks daugiau kaip 800 rusų

Latvija iki spalio 13 dienos įpareigojo daugiau nei 800 Rusijos piliečių palikti šalį.

Dalis jų neišlaikė valstybinės kalbos egzamino A2 lygiu, kiti – nepraėjo saugumo patikrinimo.

Camel
Camel
2025-10-20 17:39
Taigi latviai padare paslauga gerb. ruse isvare i turtingaja tevyne Rusija...bus jai geriau pas gerb. Putina...LOL
Atsakyti
Senelis
Senelis
2025-10-20 17:43
Pagarba Latvijos valdziai, lietuviam reiktu ismokti pamokas is kaimynu!!!
Atsakyti
Garbė Latvijai
Garbė Latvijai
2025-10-20 17:55
gėda lietuvos šiknalaižiams
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (14)
