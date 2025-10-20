Ani Lorak sulaukė žinios iš Ukrainos – garsios žvaigždės pasisakymas pribloškė gerbėjus

Šiuo metu atlikėja gyvena Rusijoje ir, kaip teigia ukrainiečių žiniasklaida, „uždirba kruvinus rublius“.
Kadaise buvo jos mokinė
Dar 2014 metais Irina dalyvavo talentų projekte „Šalies balsas“, kur jos trenere buvo pati Ani Lorak. Anot vedėjos, tuo metu dainininkė buvo atsakinga ir nuoširdi, o jos komandoje užaugo ne vienas žinomas atlikėjas.
„Reikia pripažinti – ji dirbo atsidavusiai, nuoširdžiai domėjosi visais savo dalyviais. Iš to sezono išaugo daug dabar žinomų vardų: Saša Zarycka, grupė KAZKA, Nikita Aleksejev – visi jie buvo A. Lorak komandoje“, – pasakojo Irina interviu naujienų portalui oboz.ua.
Po karo pradžios – nė vieno atsakymo
Vedėja prisiminė, kad po Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą ji bandė susisiekti su buvusia trenere, tačiau nesulaukė jokio atsako.
„Rašiau jai žinutes, bet jokio atsakymo. Atrodė, kad žmogus, kurį kadaise gerbiau ir laikiau pavyzdžiu, tiesiog ištrynė viską – ir mūsų šalį, ir žmones“, – sakė I. Chomenko.
„Kiekvienas pasirinko savo pusę“
Pasak I. Chomenko, dar projekto laikais Ani Lorak skųsdavosi sunkumais ir spaudimu šou versle.
„Ji buvo jautri, pasakojo apie grasinimus, labai bijojo dėl savo vaiko. Sakė, kad ją bando išstumti iš muzikos pasaulio kaip konkurentę. Tačiau po karo kiekvienas turėjo apsispręsti – būti su savo šalimi ar prieš ją“, – pridūrė vedėja.
