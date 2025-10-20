Kalendorius
Lavrovas ir Rubio kalbėsis telefonu: aptars būsimą Trumpo ir Putino susitikimą

2025-10-20 16:30 / šaltinis: ELTA
2025-10-20 16:30

Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas ir JAV valstybės sekretorius Marcas Rubio, anot rusų naujienų agentūros RIA, netrukus kalbėsis telefonu, informuoja „Reuters“.

0

Abiejų pusių vyriausybių atstovai kalbėsis ateinančiomis dienomis, kad parengtų dar vieną prezidentų Donaldo Trumpo ir Vladimiro Putino susitikimą, teigė Rusijos užsienio reikalų viceministras Sergejus Riabkovas. Jis nenurodė, kada susitikimas galėtų įvykti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anksčiau pranešta, kad Vašingtonas nusprendė paskirti M. Rubio vietoj specialiojo pasiuntinio Steve‘o Witkoffo vadovauti delegacijai, kuri ves derybas su Maskva prieš būsimą D. Trumpo ir V.  Putino susitikimą Budapešte.

JAV planuoja surengti daugiau parengiamųjų derybų su Rusija

Kaip pranešė „Ukrinform“, remdamasi „The Wall Street Journal“ ir „Deutsche Welle“, Jungtinės Valstijos planuoja surengti daugiau parengiamųjų derybų su Rusija nei prieš rugpjūčio aukščiausiojo lygio susitikimą Aliaskoje.

Spalio 16 d., likus dienai iki Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio vizito į JAV, D. Trumpas dvi valandas telefonu kalbėjosi su V. Putinu. Po pokalbio jis paskelbė apie susitarimą susitikti su Kremliaus vadovu Budapešte. 

