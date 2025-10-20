Lavrovas ir Rubio kalbėsis telefonu: aptars būsimą Trumpo ir Putino susitikimą

Abiejų pusių vyriausybių atstovai kalbėsis ateinančiomis dienomis, kad parengtų dar vieną prezidentų Donaldo Trumpo ir Vladimiro Putino susitikimą, teigė Rusijos užsienio reikalų viceministras Sergejus Riabkovas. Jis nenurodė, kada susitikimas galėtų įvykti.
Anksčiau pranešta, kad Vašingtonas nusprendė paskirti M. Rubio vietoj specialiojo pasiuntinio Steve‘o Witkoffo vadovauti delegacijai, kuri ves derybas su Maskva prieš būsimą D. Trumpo ir V. Putino susitikimą Budapešte.
JAV planuoja surengti daugiau parengiamųjų derybų su Rusija
Kaip pranešė „Ukrinform“, remdamasi „The Wall Street Journal“ ir „Deutsche Welle“, Jungtinės Valstijos planuoja surengti daugiau parengiamųjų derybų su Rusija nei prieš rugpjūčio aukščiausiojo lygio susitikimą Aliaskoje.
Spalio 16 d., likus dienai iki Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio vizito į JAV, D. Trumpas dvi valandas telefonu kalbėjosi su V. Putinu. Po pokalbio jis paskelbė apie susitarimą susitikti su Kremliaus vadovu Budapešte.
