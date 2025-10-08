Rusijos provokacijos Europoje: ekspertas siūlo 5 veiksmus, kaip nubausti Putiną

Apie tai rašo Ukrainos saugumo rizikos valdymo įmonės operacijų direktorius, buvęs žvalgybos pareigūnas George Janjalia leidinyje CEPA.
Po dešimties hibridinių atakų Europoje, turinčių Rusijos pėdsakų, Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas pareiškė:„Mes nesame karo būsenoje, bet ir nebebusime taikoje“.
Vien stebėjimas jau neveiksmingas
G. Janjalia pabrėžia, kad reakcija turi būti teisėta, greita ir matoma, o vien stebėjimas jau yra neveiksmingas – reikalingos prevencinės ir agresoriui skaudžios priemonės.
Ekspertas siūlo penkis konkrečius veiksmus, kad Rusija būtų nubausta už Europoje vykdomas provokacijas.
Daugiapakopis aptikimas ir naikinimo priemonės
Pirmiausia, jis siūlo naudoti daugiapakopį aptikimą kartu su naikinimo priemonėmis, kurios nesukelia kliūčių civilinei aviacijai.
Ekspertas rekomenduoja naudoti radijo dažnio perėmimą, tinklo perėmėjus arba perėmimo raketas ten, kur įmanoma. Anot jo, tai užtikrins, kad Rusijos provokacijos būtų sustabdytos greitai ir tiksliai, o daugiapakopis aptikimas tuo pat metu padės išsaugoti įrodymus teismui.
Šešėlinio laivyno laivų sulaikymas
Ekspertas atkreipia dėmesį, kad laivus teritoriniuose vandenyse ir uostuose galima sulaikyti teisėtai, ir jie gali būti laikomi, kol patirs realius nuostolius.
Patikrinami dokumentai, įgulos ir saugos standartai, registracija ir draudimas. Laivai gali būti sulaikyti, kol pašalinami trūkumai arba priimamas teismo sprendimas. G. Janjalia siūlo stiprinti kontrolę, sudarant bendras inspekcijų komandas, remiamas prokurorų.
Kibernetinės represijos pagal įstatymą
Ekspertas priemonių imtis siūlo ir kibernetinėje erdvėje. Tai turėtų apimti priešiškų valdymo ir kontrolės serverių išjungimą, neteisėtų trikdžių ir dronų valdiklių konfiskavimą.
Pažymima, kad visos šios priemonės turi būti vykdomos atidžiai, užtikrinant, kad būtų laikomasi civilinės aviacijos saugumo reikalavimų.
Sankcijos
Kiekviena Kremliaus provokacija turėtų būti atsveriama sankcijomis, tikina G. Janjalia. Anot jo, Europos Sąjunga galėtų daryti spaudimą rusų šešėliniam laivynui, ypač naftos tiekimo klausimais.
Buvęs žvalgybos pareigūnas taip pat siūlo taikyti tikslingus sulaikymus, naudojant Europos jūrų saugumo agentūros (EMSA) THETIS duomenų bazę, ir sukurti specialius padalinius neįprastiems ar įtartiniems signalams stebėti.
Pagreitinta viešoji atskaitomybė
Ekspertas priduria, kad NATO nariai turi kuo greičiau paskelbti patikrintus radijo ryšio įrašus, inspektavimo įrašus arba palydovinius vaizdus, kurie parodytų, kas tiksliai įvyko. Taip, anot jo, būtų galima užkirsti kelią provokacijų pasikartojimui bei išlaikytų visuomenės pasitikėjimą.
G. Janjalia pabrėžia, kad ši kompleksinė priemonių sistema ne tik sumažins Rusijos provokacijų galimybes, bet ir padidins Maskvos nuostolius bei padės atgrasyti agresorių ilgesniam laikui.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!