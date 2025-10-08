Kalendorius
Spalio 8 d., trečiadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
8
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusijos provokacijos Europoje: ekspertas siūlo 5 veiksmus, kaip nubausti Putiną

2025-10-08 11:37 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-08 11:37

Rusijos dronai ir šešėlinis laivynas vykdo kampaniją, kurios tikslas – sukelti sutrikimus Europos oro erdvėje ir jūrų keliuose, o provokacijų gerokai padaugėjo po dronų atakos prieš Lenkiją rugsėjo 9–10 d.

Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
10

Rusijos dronai ir šešėlinis laivynas vykdo kampaniją, kurios tikslas – sukelti sutrikimus Europos oro erdvėje ir jūrų keliuose, o provokacijų gerokai padaugėjo po dronų atakos prieš Lenkiją rugsėjo 9–10 d.

REKLAMA
8

Rusų dronai Lenkijos teritorijoje
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Rusų dronai Lenkijos teritorijoje

Apie tai rašo Ukrainos saugumo rizikos valdymo įmonės operacijų direktorius, buvęs žvalgybos pareigūnas George Janjalia leidinyje CEPA.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po dešimties hibridinių atakų Europoje, turinčių Rusijos pėdsakų, Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas pareiškė:„Mes nesame karo būsenoje, bet ir nebebusime taikoje“.

REKLAMA
REKLAMA

Vien stebėjimas jau neveiksmingas

G. Janjalia pabrėžia, kad reakcija turi būti teisėta, greita ir matoma, o vien stebėjimas jau yra neveiksmingas – reikalingos prevencinės ir agresoriui skaudžios priemonės.

REKLAMA

Ekspertas siūlo penkis konkrečius veiksmus, kad Rusija būtų nubausta už Europoje vykdomas provokacijas.

Daugiapakopis aptikimas ir naikinimo priemonės

Pirmiausia, jis siūlo naudoti daugiapakopį aptikimą kartu su naikinimo priemonėmis, kurios nesukelia kliūčių civilinei aviacijai.

Ekspertas rekomenduoja naudoti radijo dažnio perėmimą, tinklo perėmėjus arba perėmimo raketas ten, kur įmanoma. Anot jo, tai užtikrins, kad Rusijos provokacijos būtų sustabdytos greitai ir tiksliai, o daugiapakopis aptikimas tuo pat metu padės išsaugoti įrodymus teismui.

REKLAMA
REKLAMA

Šešėlinio laivyno laivų sulaikymas

Ekspertas atkreipia dėmesį, kad laivus teritoriniuose vandenyse ir uostuose galima sulaikyti teisėtai, ir jie gali būti laikomi, kol patirs realius nuostolius.

Patikrinami dokumentai, įgulos ir saugos standartai, registracija ir draudimas. Laivai gali būti sulaikyti, kol pašalinami trūkumai arba priimamas teismo sprendimas. G. Janjalia siūlo stiprinti kontrolę, sudarant bendras inspekcijų komandas, remiamas prokurorų.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kibernetinės represijos pagal įstatymą

Ekspertas priemonių imtis siūlo ir kibernetinėje erdvėje. Tai turėtų apimti priešiškų valdymo ir kontrolės serverių išjungimą, neteisėtų trikdžių ir dronų valdiklių konfiskavimą.

Pažymima, kad visos šios priemonės turi būti vykdomos atidžiai, užtikrinant, kad būtų laikomasi civilinės aviacijos saugumo reikalavimų.

REKLAMA

Sankcijos

Kiekviena Kremliaus provokacija turėtų būti atsveriama sankcijomis, tikina G. Janjalia. Anot jo, Europos Sąjunga galėtų daryti spaudimą rusų šešėliniam laivynui, ypač naftos tiekimo klausimais.

Buvęs žvalgybos pareigūnas taip pat siūlo taikyti tikslingus sulaikymus, naudojant Europos jūrų saugumo agentūros (EMSA) THETIS duomenų bazę, ir sukurti specialius padalinius neįprastiems ar įtartiniems signalams stebėti.

REKLAMA

Pagreitinta viešoji atskaitomybė

Ekspertas priduria, kad NATO nariai turi kuo greičiau paskelbti patikrintus radijo ryšio įrašus, inspektavimo įrašus arba palydovinius vaizdus, kurie parodytų, kas tiksliai įvyko. Taip, anot jo, būtų galima užkirsti kelią provokacijų pasikartojimui bei išlaikytų visuomenės pasitikėjimą.

G. Janjalia pabrėžia, kad ši kompleksinė priemonių sistema ne tik sumažins Rusijos provokacijų galimybes, bet ir padidins Maskvos nuostolius bei padės atgrasyti agresorių ilgesniam laikui.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Analitikai: Kremliaus grasinimai dėl „Tomahawk“ raketų – dalis didesnio plano (5)
Rusijos kariai (nuotr. SCANPIX)
Kai ideologija nebeveikia: už tarnybą Rusijos kariuomenėje – rekordines premijos (41)
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Rusijoje leidžiasi skaitmeninė „geležinė uždanga“ (5)
Angela Merkel ir karas Ukrainoje (tv3.lt koliažas)
Žygimantas Pavilionis apie Angelą Merkel: „Aš manau, ji tiesiog atiduotų Ukrainą“ (113)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų