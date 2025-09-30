Kalendorius
Rugsėjo 30 d., antradienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
8
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Merzas įspėja – taika Europoje jau baigėsi: Rusijos veiksmai verčia ruoštis blogiausiam

2025-09-30 07:58 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-30 07:58

Pirmadienį Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas pareiškė, kad Europa „nėra kare, bet... Jau nebe taikoje“ .

Friedrichas Merzas (nuotr. SCANPIX)

Pirmadienį Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas pareiškė, kad Europa „nėra kare, bet... Jau nebe taikoje“ .

REKLAMA
8

Šis jo komentaras pasigirdo po kelių savaičių, kai Europoje vis dažniau kartojasi Rusijos provokacijos: oro erdvės pažeidimai ir kišimasis į Moldovos rinkimus, rašo „The Kyiv Independent“.

„Leiskite pasakyti vienu sakiniu, kuris iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti šokiruojantis... mes nesame kare, bet mes taip pat jau nebe taikoje“, – sakė Merzas žiniasklaidos renginyje Diuseldorfe.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak jo, Rusija kariauja „karą prieš mūsų demokratiją ir karą prieš mūsų laisvę“, siekdama susilpninti Europos Sąjungą.

REKLAMA
REKLAMA

Naujausios provokacijos

Vos prieš tris dienas, rugsėjo 26-ąją, Vokietijos institucijos pranešė apie daugybę dronų pastebėjimų Šlėzvigo-Holšteino žemėje. Tai tik vienas iš kelių paslaptingų dronų incidentų pastarosiomis dienomis – panašių atvejų užfiksuota Danijoje, Suomijoje ir Lietuvoje.

REKLAMA

Anksčiau Rusijos MiG-31 naikintuvai įskrido į Estijos oro erdvę virš Suomijos įlankos, o Talinas paprašė NATO konsultacijų pagal 4-ąjį straipsnį.

Ryškiausias NATO ir Rusijos susidūrimas įvyko rugsėjo 10-ąją, kai Lenkija numušė Rusijos dronus per masinę ataką prieš Ukrainą. Rugsėjo 13 d. apie panašų pažeidimą pranešė Rumunija, kai aptikusi Rusijos droną pakėlė F-16 naikintuvus.

REKLAMA
REKLAMA

Rugsėjo 29 d. kalboje Merzas dar kartą paragino ES panaudoti įšaldytą Rusijos turtą karinei paramai Ukrainai, teigdamas, kad toks sprendimas galėtų užtikrinti Kyjivui gynybinius pajėgumus trejiems–penkeriems metams.

Per tą laiką, pasak jo, Rusija galėtų prarasti ekonominius pajėgumus tęsti plataus masto invaziją.

Rugsėjo 25 d. Merzas paskelbė, kad palaiko įšaldyto Rusijos turto panaudojimą beprocentei paskolai Ukrainai, kurios vertė būtų apie 160 mlrd. JAV dolerių (140 mlrd. eurų). Jo pozicija prieštarauja kai kuriems kitų Europos lyderių, pavyzdžiui, Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono, kurie tam nepritaria dėl tarptautinės teisės rizikų.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Įšaldytas Rusijos turtas

Prasidėjus plataus masto invazijai 2022 m., Didžiojo septyneto (G7) šalys įšaldė apie 300 mlrd. JAV dolerių vertės Rusijos centrinio banko turto, iš kurio maždaug du trečdaliai laikomi Belgijos kliringo namuose „Euroclear“.

Briuselis vengia turto konfiskacijos dėl galimų teisinių ir fiskalinių pasekmių. Vietoje to naudojamas turto generuojamas pelnas, kuris nukreipiamas Ukrainos gynybai ir atstatymui – per 50 mlrd. JAV dolerių G7 paskolą bei atskirą ES programą.

REKLAMA

Vokietijos pozicijos pokytis dėl įšaldyto turto panaudojimo atspindi didėjančią įtampą tarp Europos ir Maskvos, kuriai foną sudaro oro erdvės provokacijos, dešimtmečius trunkantis hibridinis karas ir treji metai plataus masto karo Ukrainoje.

Rugsėjo 28 d. Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Maskva „neturi ketinimų“ pulti Europos šalių, tačiau perspėjo, jog „bet kokia agresija prieš mano šalį sulauks ryžtingo atsako“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
„Rusijos tikslai neapsiriboja Ukraina“ – Lenkijos gynybos ministras įvardijo, kas gresia Europai (nuotr. Martin Schoeller)
„Rusijos tikslai neapsiriboja Ukraina“ – Lenkijos gynybos ministras įvardijo, kas gresia Europai (7)
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Rusija traukiasi iš Europos konvencijos prieš kankinimą
Zelenskis atvyko pas Trumpą (nuotr. SCANPIX)
„Tai karinė veikla prieš Europą“: Zelenskis ragina uždrausti Rusijai įplaukti į Baltijos jūrą (28)
Iš Rusijos propagandistų – išskirtinis dėmesys dronui Lietuvoje (nuotr. SCANPIX)
Sikorskis apie karo Ukrainoje pabaigą: Putinas jį užbaigs tik vienu atveju (12)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Tai
Tai
2025-09-30 08:34
Pavojingas pliurpimas. Neturint išteklių kariauti, žviegia kaip paršai rusai puola ir nori įtraukti Nato ir JAV. Europos idi otai kursto karą.
Atsakyti
Hmm
Hmm
2025-09-30 08:42
Tik reikia nepamiršti, kad yra paskutinio teismo dienos ginklai, jie suveiks nepriklausomai nuo to ar priešo teritorijoje liks gyvų. Nepamirškime, kad visi kurstytojai pasiruošę gyvenimui po žeme bent dešimt metų. Kiti ir dviejų neištemps.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (8)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų