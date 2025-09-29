Lietuvos banko vadovas remia ES planą panaudoti Rusijos pinigus Ukrainos gynybai

Interviu leidiniui „Politico“ jis sakė, kad Rusijos pergalė galėtų gal net labiau pakenkti pasitikėjimui euru nei žala reputacijai, kurią sukeltų Kremliaus pinigų konfiskavimas.
Šią savaitę Kopenhagoje susitiksiantys ES vyriausybių vadovai, be kita ko, aptars nemažai ginčų keliantį naują planą, kaip padėti Ukrainai tęsti karą, ir, pasak leidinio, matyti vis daugiau požymių, kad dabar jie yra labiau pasiryžę rizikuoti, nes Jungtinių Valstijų parama Kyjivui nebegalima pasikliauti.
Bandymai perimti Rusijos centrinio banko turto kontrolę sulaukė ne tik Rusijos vyriausybės, bet ir ECB pasipriešinimo:pastarojo vadovė Christine Lagarde (Kristin Lagard) yra susirūpinusi, kad pinigų, kuriems taikomas valstybinis imunitetas, konfiskavimas atgrasytų kitas šalis laikyti savo atsargas eurais, o tai sutrukdytų ES siekiui padaryti eurą tikrai pasauline atsargų valiuta, nes tokiu atveju padidėtų Europos ekonominė įtaka, o jos vyriausybėms ir įmonėms būtų pigiau investuoti.
Tačiau G. Šimkus teigia, kad negalima sutelkti dėmesio tik į argumentus apie euro tarptautinį vaidmenį, ir įspėja, kad nesugebėjimas suteikti Kyjivui išteklių, kurių jam reikia toliau gintis, turėtų rimtų pasekmių bendros valiutos stabilumui.
Pasak LB vadovo, jei Ukraina pralaimėtų karą, padidėtų konflikto išplitimo į kaimynines ES šalis rizika, o toks scenarijus užsienio investuotojų pasitikėjimui euru pakenktų labiau nei bet kokios įšaldytų pinigų panaudojimo pasekmės: „Ar galiausiai neatsidurtume tokioje padėtyje, kuri sukeltų dar didesnę riziką eurui? Negalime sutelkti dėmesio tik į vieną aspektą.“
