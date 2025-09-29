Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Maia Sandu: proeuropietiškos partijos pergalė rinkimuose – tvirtas mandatas stojimo į ES procesui

2025-09-29 15:05 / šaltinis: BNS
2025-09-29 15:05

Moldovos prezidentė Maia Sandu pirmadienį pareiškė, kad jos proeuropietiškos partijos pergalė savaitgalį vykusiuose parlamento rinkimuose yra tvirtas mandatas stojimo į Europos Sąjungą (ES) procesui.

Moldovos prezidentė Maia Sandu (EPA-ELTA nuotr.) (nuotr. Elta)

Moldovos prezidentė Maia Sandu pirmadienį pareiškė, kad jos proeuropietiškos partijos pergalė savaitgalį vykusiuose parlamento rinkimuose yra tvirtas mandatas stojimo į Europos Sąjungą (ES) procesui.

1

Pasak prezidentės, tai „parodė, kad žinome, kaip būti vieningiems, kai mūsų šalies ateičiai gresia pavojus“.

„Vakarykštis balsavimas yra tvirtas mandatas Moldovos stojimo į ES procesui“, – sakė ji žurnalistams po balsavimo, kurį temdė kaltinimai Rusijos kišimusi.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po rinkimų suskaičiavus balsus paaiškėjo, jog nuo 2021 metų valdžioje esanti M. Sandu Veiksmo ir solidarumo partija (PAS) surinko 50,03 proc. balsų ir gerokai lenkia antroje vietoje likusį prorusišką Patriotinį bloką, kuris gavo 24,26 proc. balsų.

Balsavimą temdė kaltinimai Rusijos kišimusi į šalies reikalus. Maskva šiuos kaltinimus neigia.

Kandidatė į ES nares, besiribojanti su Ukraina ir turinti prorusišką separatistinį regioną, jau seniai yra atsidūrusi kryžkelėje dėl to, ar glaudžiau bendradarbiauti su Briuseliu, ar palaikyti sovietmetį menančius santykius su Maskva.

Sekmadienio rinkimai buvo laikomi itin svarbiais tam, kad šalis tęstų integracijos į ES pastangas, dedamas Maskvai 2022 metais pradėjus invaziją į Ukrainą.

