Maia Sandu: proeuropietiškos partijos pergalė rinkimuose – tvirtas mandatas stojimo į ES procesui

Pasak prezidentės, tai „parodė, kad žinome, kaip būti vieningiems, kai mūsų šalies ateičiai gresia pavojus“.
„Vakarykštis balsavimas yra tvirtas mandatas Moldovos stojimo į ES procesui“, – sakė ji žurnalistams po balsavimo, kurį temdė kaltinimai Rusijos kišimusi.
Po rinkimų suskaičiavus balsus paaiškėjo, jog nuo 2021 metų valdžioje esanti M. Sandu Veiksmo ir solidarumo partija (PAS) surinko 50,03 proc. balsų ir gerokai lenkia antroje vietoje likusį prorusišką Patriotinį bloką, kuris gavo 24,26 proc. balsų.
Balsavimą temdė kaltinimai Rusijos kišimusi į šalies reikalus. Maskva šiuos kaltinimus neigia.
Kandidatė į ES nares, besiribojanti su Ukraina ir turinti prorusišką separatistinį regioną, jau seniai yra atsidūrusi kryžkelėje dėl to, ar glaudžiau bendradarbiauti su Briuseliu, ar palaikyti sovietmetį menančius santykius su Maskva.
Sekmadienio rinkimai buvo laikomi itin svarbiais tam, kad šalis tęstų integracijos į ES pastangas, dedamas Maskvai 2022 metais pradėjus invaziją į Ukrainą.
