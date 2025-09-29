Kalendorius
Rugsėjo 29 d., pirmadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
8
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lenkijoje prie vairo galimai užmigęs lietuvis sukėlė avariją – žuvo 4 žmonės

2025-09-29 14:19 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-29 14:19

Olešnicoje, Žemutinėje Silezijoje, S8 greitkelyje šeštadienio rytą įvyko tragiška avarija, kurios metu žuvo keturi žmonės. Įvykio metu susidūrė du sunkvežimiai ir du lengvieji automobiliai. Pasak policijos, MAN sunkvežimio vairuotojas, 58 metų Lietuvos pilietis, tikėtina, užmigo prie vairo teigiama portale tvn24.pl.

Lenkijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Olešnicoje, Žemutinėje Silezijoje, S8 greitkelyje šeštadienio rytą įvyko tragiška avarija, kurios metu žuvo keturi žmonės. Įvykio metu susidūrė du sunkvežimiai ir du lengvieji automobiliai. Pasak policijos, MAN sunkvežimio vairuotojas, 58 metų Lietuvos pilietis, tikėtina, užmigo prie vairo teigiama portale tvn24.pl.

REKLAMA
8

Avarija įvyko šeštadienį po 10 valandos ryto, važiuojant link Varšuvos.

Olešnicos apskrities policijos atstovė spaudai Bernadeta Pytel nurodė, kad susidūrė MAN ir „Scania“ sunkvežimiai bei lengvieji automobiliai „Škoda“ ir „Peugeot“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Škodoje“ važiavo keturi žmonės, kurie patyrė sunkiausias traumas.

Du žmonės žuvo vietoje, trečiojo mirtis buvo patvirtinta sekmadienį. Pirmadienį policija pranešė apie ketvirtąją auką, kuri mirė ligoninėje.

REKLAMA
REKLAMA

„Du vyrai – 69 metų vairuotojas ir 73 metų keleivis – žuvo vietoje. Dvi moterys, 60 ir 63 metų, buvo nuvežtos į ligoninę sunkios būklės, kur jos mirė“, – sakė B. Pytel.

REKLAMA

Į ligoninę buvo išvežta ir 25 metų „Peugeot“ keleivė, 25 metų vairuotojas nenukentėjo. 

Tuo metu „Scania“ sunkvežimiu važiavęs 52 metų vyras liko sveikas.

Pirminiais duomenimis, MAN sunkvežimio vairuotojas užmigo prie vairo ir atsitrenkė į „Škoda“ automobilį, kuris tuomet trenkėsi į „Peugeot“. „Peugeot“ atsitrenkė į „Scania“ sunkvežimio galą.

Lietuvis vairuotojas buvo sulaikytas šeštadienį, jo alkoholio ir narkotikų testai buvo neigiami.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Balansiniu dviratuku su mama važinėjęs 4-metis namo nebegrįžo (nuotr. 123rf.com)
Gatvėje pasigirdo klyksmas: su mama vaikščiojęs 4-metis namo nebegrįžo (2)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų