Lenkijoje prie vairo galimai užmigęs lietuvis sukėlė avariją – žuvo 4 žmonės

Avarija įvyko šeštadienį po 10 valandos ryto, važiuojant link Varšuvos.
Olešnicos apskrities policijos atstovė spaudai Bernadeta Pytel nurodė, kad susidūrė MAN ir „Scania“ sunkvežimiai bei lengvieji automobiliai „Škoda“ ir „Peugeot“.
„Škodoje“ važiavo keturi žmonės, kurie patyrė sunkiausias traumas.
Du žmonės žuvo vietoje, trečiojo mirtis buvo patvirtinta sekmadienį. Pirmadienį policija pranešė apie ketvirtąją auką, kuri mirė ligoninėje.
„Du vyrai – 69 metų vairuotojas ir 73 metų keleivis – žuvo vietoje. Dvi moterys, 60 ir 63 metų, buvo nuvežtos į ligoninę sunkios būklės, kur jos mirė“, – sakė B. Pytel.
Į ligoninę buvo išvežta ir 25 metų „Peugeot“ keleivė, 25 metų vairuotojas nenukentėjo.
Tuo metu „Scania“ sunkvežimiu važiavęs 52 metų vyras liko sveikas.
Pirminiais duomenimis, MAN sunkvežimio vairuotojas užmigo prie vairo ir atsitrenkė į „Škoda“ automobilį, kuris tuomet trenkėsi į „Peugeot“. „Peugeot“ atsitrenkė į „Scania“ sunkvežimio galą.
Lietuvis vairuotojas buvo sulaikytas šeštadienį, jo alkoholio ir narkotikų testai buvo neigiami.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!