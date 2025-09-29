Švedijos premjeras: virš oro uostų skraidę dronai greičiausiai buvo Rusijos

Dronai buvo stebimi Norvegijoje ir Danijoje, ypač nuo rugsėjo 22 d., dėl to buvo uždaryti keli oro uostai.
U. Kristerssonas transliuotojui TV4 sakė, kad „tikimybė, jog tai susiję su Rusijos noru pasiųsti žinią Ukrainą remiančioms šalims, yra gana didelė“, tačiau pabrėžė, kad „niekas iš tikrųjų nežino“.
"Turime patvirtinimą“, jog dronai, kurie anksčiau rugsėjį įskrido į Lenkijos oro erdvę, buvo Rusijos, pridūrė jis.
„Viskas rodo (į Rusiją), bet visos valstybės atsargiai įvardija šalį, jei nėra tikros. Mes žinome, kad Lenkijoje buvo būtet tai“, – sakė jis.
Šeštadienį dronai antrą parą iš eilės buvo pastebėti virš Danijos karinių objektų. Kopenhagoje trečiadienį ir ketvirtadienį vyks ES viršūnių susitikimas. Siekdama užtikrinti saugumą, Danija sekmadienį pareiškė, kad iki penktadienio uždaro oro erdvę visiems civilių dronų skrydžiams, kad priešo dronai nebūtų su jais supainioti.
Už pažeidimą gali būti skiriama bauda arba laisvės atėmimas iki dvejų metų.
Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen šią savaitę pareiškė, kad „yra viena pagrindinė šalis, kelianti grėsmę Europos saugumui, ir tai yra Rusija“. Maskva tokius kaltinimus griežtai neigia.
NATO pareiškė, kad po Rusijos dronų įsiveržimų į Lenkijos ir Rumunijos oro erdves bei Rusijos naikintuvams pažeidus Estijos oro erdvę „sustiprino budrumą“ Baltijos jūroje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!