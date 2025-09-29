Kalendorius
Rugsėjo 29 d., pirmadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Švedijos premjeras: virš oro uostų skraidę dronai greičiausiai buvo Rusijos

2025-09-29 13:14 / šaltinis: ELTA
2025-09-29 13:14

Švedijos ministras pirmininkas Ulfas Kristerssonas pirmadienį pareiškė, kad Rusija greičiausiai yra atsakinga už paslaptingus dronų skrydžius virš kelių Skandinavijos oro uostų prieš Europos Sąjungos (ES) viršūnių susitikimą Kopenhagoje. 

Kristerssonas: Švedijos prisijungimas prie NATO yra laisvės pergalė (nuotr. SCANPIX)

Švedijos ministras pirmininkas Ulfas Kristerssonas pirmadienį pareiškė, kad Rusija greičiausiai yra atsakinga už paslaptingus dronų skrydžius virš kelių Skandinavijos oro uostų prieš Europos Sąjungos (ES) viršūnių susitikimą Kopenhagoje. 

REKLAMA
0
REKLAMA
REKLAMA

Dronai buvo stebimi Norvegijoje ir Danijoje, ypač nuo rugsėjo 22 d., dėl to buvo uždaryti keli oro uostai.

REKLAMA

U. Kristerssonas transliuotojui TV4 sakė, kad „tikimybė, jog tai susiję su Rusijos noru pasiųsti žinią Ukrainą remiančioms šalims, yra gana didelė“, tačiau pabrėžė, kad „niekas iš tikrųjų nežino“. 

"Turime patvirtinimą“, jog dronai, kurie anksčiau rugsėjį įskrido į Lenkijos oro erdvę, buvo Rusijos, pridūrė jis. 

REKLAMA
REKLAMA

„Viskas rodo (į Rusiją), bet visos valstybės atsargiai įvardija šalį, jei nėra tikros. Mes žinome, kad Lenkijoje buvo būtet tai“, – sakė jis. 

Šeštadienį dronai antrą parą iš eilės buvo pastebėti virš Danijos karinių objektų. Kopenhagoje trečiadienį ir ketvirtadienį vyks ES viršūnių susitikimas. Siekdama užtikrinti saugumą, Danija sekmadienį pareiškė, kad iki penktadienio uždaro oro erdvę visiems civilių dronų skrydžiams, kad priešo dronai nebūtų su jais supainioti.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Už pažeidimą gali būti skiriama bauda arba laisvės atėmimas iki dvejų metų. 

Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen šią savaitę pareiškė, kad „yra viena pagrindinė šalis, kelianti grėsmę Europos saugumui, ir tai yra Rusija“. Maskva tokius kaltinimus griežtai neigia. 

NATO pareiškė, kad po Rusijos dronų įsiveržimų į Lenkijos ir Rumunijos oro erdves bei Rusijos naikintuvams pažeidus Estijos oro erdvę „sustiprino budrumą“ Baltijos jūroje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų