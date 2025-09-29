Singapūras neįsileido į šalį demokratiją Honkonge gynusio aktyvisto

Pabėgėliams Jungtinės Karalystės išduodamą kelionės dokumentą turintis aktyvistas naujienų agentūrai AFP pranešė buvęs neįsileistas šalį, kai bandė praeiti imigracijos kontrolę po to, kai šeštadienį jo lėktuvas iš San Francisko nusileido Singapūro „Changi“ oro uoste.
N. Law teigė sekmadienį buvęs išsiųstas atgal lėktuvu į San Franciską.
„Law atvykimas į šalį ir buvimas joje neatitiktų Singapūro nacionalinių interesų“, – AFP pranešė šalies vidaus reikalų ministerija.
„Vizos turėtojas vis tiek turi būti patikrintas atvykimo į šalį metu. Taip ir atsitiko su Nathanu Law“, – priduriama ministerijos atsakyme.
Aktyvistas iš Honkongo pabėgo 2020 m., o šio miesto policija išdavė jo arešto orderį už nusikaltimus pagal Nacionalinio saugumo įstatymą, teigė ministerija.
Atvykęs į Singapūrą, N. Law buvo „nukreiptas apklausai, imigracijos ir saugumo vertinimui“ oro uoste, pažymėjo ministerija.
„Tuomet Law buvo neįleistas į šalį. Jis buvo įlaipintas į anksčiausią skrydį atgal į San Franciską 2025 m. rugsėjo 28 d.“, – pridūrė ministerija.
N. Law teigimu, Singapūro viza jam anksčiau buvo išduota tam, kad galėtų dalyvauti „uždarame, tik pakviestiesiems skirtame renginyje“, todėl aktyvistas tikėjosi būti įleistas į šalį.
„Vizą gavau maždaug tris savaites prieš išvykimą... Pateikiau visą informaciją, įskaitant kvietimą į renginį, paraiškoje“, – sakė jis AFP.
„Bandžiau praeiti imigracijos kontrolę, bet buvau sulaikytas, nors turėjau galiojančią vizą įvažiuoti į šalį. Man nebuvo pasakyta, kodėl buvau sulaikytas“, – pabrėžė aktyvistas, pridurdamas, kad Singapūre praleido „maždaug 14 valandų“.
Jo nuomone, Singapūro sprendimas neleisti jam patekti į šalį buvo „politinis, nors nesu tikras, ar tiesiogiai ar netiesiogiai į tai įsitraukė išorės jėgos, pavyzdžiui, KLR“, turėdamas omenyje Kiniją.
Pakomentuoti šį atvejį pirmadienį paprašyta Kinijos užsienio reikalų ministerija tikino, kad nėra susipažinusi su situacija, bet kad šalys turi teisę valdyti savo pačių imigracijos procesus.
„Jūsų minėtas asmuo – Kinijai priešiška, destabilizuojanti jėga Honkonge, jo teisėtai ieško Honkongo policija“, – pridūrė ministerijos atstovas spaudai Guo Jiakunas.
Dar būdams studentu N. Law buvo vienas iš 2014 m. Honkonge vykusio „Skėčių judėjimo“ lyderių. Tai buvo kartais smurtiniai demokratijos šalininkų protestai Kinijos finansų centre, kuriuos Kinijos pareigūnai laikė iššūkiu savo valdžiai.
Pabėgęs iš Honkongo po to, kai Pekinas šiai teritorijai įvedė nacionalinio saugumo įstatymą, N. Law gyvena tremtyje Didžiojoje Britanijoje ir Jungtinėse Valstijose.
Singapūras ir anksčiau yra atsisakęs įleisti užsienio aktyvistus, teigdamas, kad šalis negali būti platforma politinei veiklai.
