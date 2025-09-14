Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Per sprogimą Madrido bare sužeisti mažiausiai 25 žmonės

2025-09-14 12:03 / šaltinis: ELTA
2025-09-14 12:03

Šeštadienį viename iš pietinių Madrido rajonų esančiame bare įvykus stipriam sprogimui buvo sužeisti mažiausiai 25 žmonės, trys iš jų – sunkiai, pranešė civilinės gynybos institucijos.

Per sprogimą Madrido bare sužeisti mažiausiai 25 žmonės (nuotr. SCANPIX)
6

Per sprogimą Madrido bare sužeisti mažiausiai 25 žmonės

(6 nuotr.)

FOTOGALERIJA. Per sprogimą Madrido bare sužeisti mažiausiai 25 žmonės

0

Per sprogimą Madrido bare sužeisti mažiausiai 25 žmonės
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Per sprogimą Madrido bare sužeisti mažiausiai 25 žmonės

Dienraštis „El País“ remdamasis vietos gyventojų pasakojimais rašė, kad sprogimas Puente de Baljekas rajone įvyko pirmame aukšte esančioje parduotuvėje, kurioje buvo įrengtos gyvenamosios patalpos, manoma, kad sprogimo priežastimi galėjo buvo dujų nuotėkis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sprogimas nugriovė dalį įėjimo į pastatą ir šalia baro esančią sieną, apgadindamas ir barą, ir virš jo esančius butus.

Madrido mero pavaduotoja María Inmaculada Sanz Otero žurnalistams sakė, kad tikėtina sprogimo priežastis – dujų nuotėkis, nors išsamūs tyrimai vis dar vyksta.

Civilinės saugos institucijos pranešė, kad sprogimas įvyko apie 15 val. (13.00 val. Grinvičo laiku).

Keletas devynių virš baro esančių butų gyventojų patyrė nedidelių sužalojimų. Kol vertinamas trijų aukštų pastato stabilumas, į šiuos butus patekti negalima.

Valdžios institucijos pažadėjo padėti nukentėjusiems asmenims rasti laikiną būstą.

Į įvykio vietą atskubėjo ugniagesiai gelbėtojai ir gelbėtojų komandos, o policija atitvėrė aplinkines gatves.

Civilinės saugos institucijos socialinių tinklų platformoje „X“ pasidalijo nuotraukomis, kuriose matyti apgadintas pastato fasadas, išdaužtas parduotuvės langas, iš esmės nuniokotas baro interjeras, iš rėmų išmuštos durys ir apgadintas lauke stovintis automobilis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

