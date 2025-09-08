Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

„Nekandžiok manęs“: ryklio užpultam vyrui pasiplaukiojimas banglente baigėsi tragiškai

2025-09-08 08:03
2025-09-08 08:03

Šiurpi nelaimė Australijoje – šeštadienį ryklys pražudė banglentininką. Liudytojas teigė girdėjęs šūksnius „nekandžiok manęs“ prieš pat mirtiną užpuolimą, rašo „Sky News“.

„Nekandžiok manęs“: ryklio užpultam vyrui pasiplaukiojimas banglente baigėsi tragiškai (nuotr. SCANPIX)
5

0

Australijos pagalbos tarnybos šeštadienį reagavo pranešimus, kad netrukus po 10 val. ryto (03:00 val. Lietuvos laiku), 50-metis vyras patyrė sunkius sužalojimus Long Reef paplūdimyje, Sidnėjuje.

Valdžios institucijos teigė, kad vyras buvo ištrauktas į krantą, tačiau mirė vietoje.

Buvo surastos dvi banglentės dalys, kurios paimtos tyrimui, o netoliese esantys paplūdimiai uždaryti, kol vykdoma ryklio paieška.

Policija bendradarbiauja su laukinės gamtos ekspertais, kad nustatytų, kokios rūšies ryklys ten buvo.

Liudytojas girdėjo šūksnius „nekandžiok manęs“

„Sky News Australia“ liudininkas pasakojo, kad matė užpuolimą ir atkreipė dėmesį, kad ryklys buvo vienas didžiausių, kokį jam kada nors tekę matyti.

„Vyras šaukė: „Nenoriu, kad man kąstum, nekandžiok manęs, nekąsk man“, ir aš pamačiau, kaip iškilo ryklio nugaros pelekas, ir jis buvo milžiniškas“, – sakė įvykį matęs vyras.

„Tada pamačiau, kaip iškilo uodegos pelekas ir pradėjo spardytis, o atstumas tarp nugaros peleko ir uodegos peleko atrodė esąs apie keturis metrus, taigi iš tikrųjų atrodė, kad tai buvo šešių metrų ryklė“, – pridūrė jis.

Auka buvo patyręs banglentininkas

Naujojo Pietų Velso policijos viršininkas Johnas Duncanas spaudos konferencijoje sakė, kad auka buvo 57 metų amžiaus, ir pavadino incidentą „baisia tragedija“.

„Šis vyras išėjo apie 9.30 ryto su keliais draugais, – pridūrė jis. – Kiek mums žinoma, jis buvo patyręs banglentininkas“, – sakė vietos policijos viršininkas.

Jo žiniomis, vyrą užpuolė didelis ryklys ir nukando jam galūnes. Su auka buvę draugai sugebėjo saugiai grįžti į krantą. Netrukus jo kūnas buvo pastebėtas plūduriuojantis.

