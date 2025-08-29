Mama dukrų kambaryje įrengė kamerą: tai, ką ji išvydo, pavadino didžiausiu košmaru

A. LeMay gyvena Misisipėje su vyru ir keturiomis dukromis. Mažylės mėgsta rengtis gražiais drabužiais, žaisti įvairius žaidimus ir smagiai lakstyti po namus.
Tačiau šeima susiduria ir su iššūkiais – viena iš dukrų turi neįprastą sveikatos problemą. Ketverių metų mergaitė kartais patiria epizodus, primenančius insultą.
Rūpestis dukrų saugumu paskatino Ashley įsigyti stebėjimo kamerą. Jai dažnai tenka dirbti vakarais, o galimybė matyti, kas vyksta namuose, suteikia ramybės. Vieną penktadienį, pastebėjusi parduodamą kamerą, ji nedvejodama ją nusipirko.
Įrengus kamerą, šeimos gyvenime įvyko netikėtas posūkis. Aštuonerių metų dukra Alyssa, kuri kartu su dviem seserimis dalijasi kambariu, vieną vakarą išgirdo neįprastus garsus, sklindančius iš miegamojo, ir nusprendė patikrinti, kas vyksta.
Vyriškas balsas ėmė nurodinėti
Patekusi į kambarį, mergaitė išgirdo keistą vyrišką balsą. Aštuonmetė nuėjo ieškoti, iš kur sklinda balsas – perkratė žaislus ir visus kambario kampus. Tada balsas pradėjo rėkti ir šaukti keistus dalykus.
Mergaitę apėmė panika – balsas pradėjo niūniuoti keistą melodiją. Tada melodija vėl virsto balsu, kuris bandė priversti ją pasakyti baisius dalykus apie savo mamą. Situacija dar labiau pablogėjo, kai aštuonmetė buvo paskatinta apversti namus aukštyn kojomis.
Kai įsilaužėlis pradėjo kartoti, kad tai mergaitės baisiausias košmaras, Alyssa išsigandusi tiesiog pabėgo iš kambario, rašo portalas tips-and-tricks.co.
Galiausiai Ashley sužinojo, kas atsitiko jos dukrai. Ji, pamačiusi vaizdo įrašą ir išgirdusi keistą balsą, kuo greičiau keliavo namo, nes pamatyti vaizdai priminė košmarą.
Pasirodo, į kamerą įsilaužė programišius, kuris pradėjo gąsdinti vaiką. Šeima nusprendė susisiekti su gamintoju, kai suprato, kad programišius nusitaikė į mažus vaikus.
Po daugybės bandymų šeima pagaliau susisiekė su kameros gamintojais, tačiau jie neskubėjo prisiimti kaltės. Bendrovės teigimu, tėvai turėjo pasirinkti saugesnį slaptažodį. Tačiau bendrovė nusprendė į atvejį žiūrėti rimčiau, kad tai nepasikartotų.
