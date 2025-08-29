Kalendorius
Rugpjūčio 29 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
11
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Mama dukrų kambaryje įrengė kamerą: tai, ką ji išvydo, pavadino didžiausiu košmaru

2025-08-29 18:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-29 18:10

Vaizdo kameros vaikų kambariuose jau pamažu tampa norma. Vis tik Misisipėje gyvenančiai mamai Ashley LeMay dėl vaikų saugumo įrengus vaizdo stebėjimo kamerą dukrų kambaryje, jos laukė tai, ko niekas nesitikėjo.

Vaizdo kamera namuose (nuotr. 123rf.com)

Vaizdo kameros vaikų kambariuose jau pamažu tampa norma. Vis tik Misisipėje gyvenančiai mamai Ashley LeMay dėl vaikų saugumo įrengus vaizdo stebėjimo kamerą dukrų kambaryje, jos laukė tai, ko niekas nesitikėjo.

REKLAMA
12

A. LeMay gyvena Misisipėje su vyru ir keturiomis dukromis. Mažylės mėgsta rengtis gražiais drabužiais, žaisti įvairius žaidimus ir smagiai lakstyti po namus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tačiau šeima susiduria ir su iššūkiais – viena iš dukrų turi neįprastą sveikatos problemą. Ketverių metų mergaitė kartais patiria epizodus, primenančius insultą.

REKLAMA
REKLAMA

Rūpestis dukrų saugumu paskatino Ashley įsigyti stebėjimo kamerą. Jai dažnai tenka dirbti vakarais, o galimybė matyti, kas vyksta namuose, suteikia ramybės. Vieną penktadienį, pastebėjusi parduodamą kamerą, ji nedvejodama ją nusipirko.

REKLAMA

Įrengus kamerą, šeimos gyvenime įvyko netikėtas posūkis. Aštuonerių metų dukra Alyssa, kuri kartu su dviem seserimis dalijasi kambariu, vieną vakarą išgirdo neįprastus garsus, sklindančius iš miegamojo, ir nusprendė patikrinti, kas vyksta.

Vyriškas balsas ėmė nurodinėti

Patekusi į kambarį, mergaitė išgirdo keistą vyrišką balsą. Aštuonmetė nuėjo ieškoti, iš kur sklinda balsas – perkratė žaislus ir visus kambario kampus. Tada balsas pradėjo rėkti ir šaukti keistus dalykus.

REKLAMA
REKLAMA

Mergaitę apėmė panika – balsas pradėjo niūniuoti keistą melodiją. Tada melodija vėl virsto balsu, kuris bandė priversti ją pasakyti baisius dalykus apie savo mamą. Situacija dar labiau pablogėjo, kai aštuonmetė buvo paskatinta apversti namus aukštyn kojomis.

Kai įsilaužėlis pradėjo kartoti, kad tai mergaitės baisiausias košmaras, Alyssa išsigandusi tiesiog pabėgo iš kambario, rašo portalas tips-and-tricks.co.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Galiausiai Ashley sužinojo, kas atsitiko jos dukrai. Ji, pamačiusi vaizdo įrašą ir išgirdusi keistą balsą, kuo greičiau keliavo namo, nes pamatyti vaizdai priminė košmarą.

Vaizdo stebėjimo kamera (nuotr. 123rf.com)

Pasirodo, į kamerą įsilaužė programišius, kuris pradėjo gąsdinti vaiką. Šeima nusprendė susisiekti su gamintoju, kai suprato, kad programišius nusitaikė į mažus vaikus.

Po daugybės bandymų šeima pagaliau susisiekė su kameros gamintojais, tačiau jie neskubėjo prisiimti kaltės. Bendrovės teigimu, tėvai turėjo pasirinkti saugesnį slaptažodį. Tačiau bendrovė nusprendė į atvejį žiūrėti rimčiau, kad tai nepasikartotų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų