Kalendorius
Rugpjūčio 29 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Vaikinas, sulaikytas po etiopų kilmės darbuotojos nužudymo Osle, taip pat planavo išpuolį mečetėje

2025-08-29 13:13 / šaltinis: BNS
2025-08-29 13:13

Vaikinas, sulaikytas po etiopų kilmės darbuotojos nužudymo Osle, taip pat planavo išpuolį mečetėje, ketvirtadienį pranešė Norvegijos policija.

Norvegijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Vaikinas, sulaikytas po etiopų kilmės darbuotojos nužudymo Osle, taip pat planavo išpuolį mečetėje, ketvirtadienį pranešė Norvegijos policija.

REKLAMA
0

18-metis buvo suimtas po to, kai šeštadienio vakarą viename Oslo hostelyje buvo nužudyta 34 metų socialinė darbuotoja Tamima Nibras Juhar.

Ji ten dirbo, o įtariamasis – gyveno. 

Jaunuolis dabar yra tiriamas dėl žmogžudystės ir terorizmo, policijai pareiškus, kad jis išreiškė „priešiškų musulmonams nuomonių“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Policijos pranešime teigiama, kad įtariamasis „pareiškė, jog ketino surengti išpuolį prieš mečetę Hionefose“, esančiame maždaug 60 kmį šiaurę nuo Norvegijos sostinės.

REKLAMA
REKLAMA

„Svarbu pabrėžti, kad vis dar yra daug požymių, jog įtariamojo galimybės įvykdyti tolesnius išpuolius buvo ribotos“, – pridūrė policija.

REKLAMA

Teigiama, kad jaunuolis veikė vienas.

Žiniasklaida jį identifikavo kaip Vokietijos pilietį Djordje Wilmsą (Džordžę Vilmsą), kuris vaikystėje persikėlė į Norvegiją iš Serbijos, nors policija šių duomenų nepatvirtino.

Pastaraisiais metais Norvegiją sukrėtė keli kraštutinių dešiniųjų išpuoliai.

2011 metais neonacis Andersas Behringas Breivikas nužudė 77 žmones, susprogdindamas bombą Osle ir vėliau atidengdamas ugnį jaunimo festivalyje Utojos saloje.

REKLAMA
REKLAMA

2019 metų rugpjūtį neonaciu pasiskelbęs Philipas Manshausas (Filipas Manshausas) apšaudė vieną mečetę Oslo pakraštyje. Galiausiai maldininkai jį sugebėjo sutramdyti; per tą incidentą niekas sunkiai nenukentėjo.

Tačiau Ph. Manshausas anksčiau nušovė savo 17-metę įseserę, įvaikintą Kinijoje. Prokurorai jo veiksmus apibūdino kaip „rasistinį aktą“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų