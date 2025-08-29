Vaikinas, sulaikytas po etiopų kilmės darbuotojos nužudymo Osle, taip pat planavo išpuolį mečetėje

18-metis buvo suimtas po to, kai šeštadienio vakarą viename Oslo hostelyje buvo nužudyta 34 metų socialinė darbuotoja Tamima Nibras Juhar.
Ji ten dirbo, o įtariamasis – gyveno.
Jaunuolis dabar yra tiriamas dėl žmogžudystės ir terorizmo, policijai pareiškus, kad jis išreiškė „priešiškų musulmonams nuomonių“.
Policijos pranešime teigiama, kad įtariamasis „pareiškė, jog ketino surengti išpuolį prieš mečetę Hionefose“, esančiame maždaug 60 kmį šiaurę nuo Norvegijos sostinės.
„Svarbu pabrėžti, kad vis dar yra daug požymių, jog įtariamojo galimybės įvykdyti tolesnius išpuolius buvo ribotos“, – pridūrė policija.
Teigiama, kad jaunuolis veikė vienas.
Žiniasklaida jį identifikavo kaip Vokietijos pilietį Djordje Wilmsą (Džordžę Vilmsą), kuris vaikystėje persikėlė į Norvegiją iš Serbijos, nors policija šių duomenų nepatvirtino.
Pastaraisiais metais Norvegiją sukrėtė keli kraštutinių dešiniųjų išpuoliai.
2011 metais neonacis Andersas Behringas Breivikas nužudė 77 žmones, susprogdindamas bombą Osle ir vėliau atidengdamas ugnį jaunimo festivalyje Utojos saloje.
2019 metų rugpjūtį neonaciu pasiskelbęs Philipas Manshausas (Filipas Manshausas) apšaudė vieną mečetę Oslo pakraštyje. Galiausiai maldininkai jį sugebėjo sutramdyti; per tą incidentą niekas sunkiai nenukentėjo.
Tačiau Ph. Manshausas anksčiau nušovė savo 17-metę įseserę, įvaikintą Kinijoje. Prokurorai jo veiksmus apibūdino kaip „rasistinį aktą“.
