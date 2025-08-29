Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Japonija planuoja rekordinį gynybos biudžetą, siekia gerokai padidinti savo dronų arsenalą

2025-08-29 10:42 / šaltinis: BNS
2025-08-29 10:42

Japonijos gynybos ministerija siekia gerokai padidinti savo dronų arsenalą, ir tai yra penktadienį pateikto dar vieno rekordinio prašymo dėl išlaidų, skirto kovoti su „labai intensyvėjančia saugumo aplinka“, dalis.

Japonijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

0

Pastaraisiais metais Japonija atsisakė griežtos pacifistinės pozicijos, siekdama įgyti „atsakomųjų smūgių“ pajėgumų ir padvigubino karines išlaidas iki 2 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Penktadienį pateiktame naujame Gynybos ministerijos biudžeto prašyme, kurį matė naujienų agentūra AFP, ateinantiems finansiniams metams, prasidedantiems balandžio 1 dieną, numatyta 8,8 trln. jenų (51,3 mlrd. eurų).

Tai viršija ankstesnį ketvirtos pagal dydį pasaulio ekonomikos rekordą – 8,7 trln. jenų, užtikrintą šiems finansiniams metams, kurie baigiasi kovą.

Praėjus aštuoniasdešimčiai metų po Antrojo pasaulinio karo ir atominių bombardavimų Hirošimoje bei Nagasakyje, Japonijos konstitucija vis dar riboja jos karinius pajėgumus gynybinėmis priemonėmis.

Tačiau naujas biudžeto padidinimas atspindi „labai intensyvėjančią saugumo aplinką“ aplink Japoniją, Tokijuje žurnalistams sakė Gynybos ministerijos pareigūnas, pageidavęs neviešinti jo pavardės.

Dronai

Ministerija, be kita ko, prašo kone patrigubinti išlaidas įvairių tipų bepiločiams iki 313 mlrd. jenų (1,8 mlrd. eurų).

Nuo 2022 metų Ukrainoje besitęsiantis Rusijos sukeltas plataus masto karas išryškino dronų augantį vaidmenį šiuolaikiniame kare.

Pagal penktadienį pristatytą planą, Tokijas svarsto galimybę naudoti dronus planuojamai pakrančių gynybos sistemai, kurią jis vadina SHIELD, sustiprinti.

Blogiausiu atveju, jei Japonijos tolimojo nuotolio „atsarginės“ raketos būtų apeitos priešo kariuomenės, tikimasi, kad SHIELD galėtų užblokuoti bet kokią invaziją arčiau sausumos, teigė kalbintas japonų pareigūnas.

Japonija tikisi, kad SHIELD bus baigtas iki 2028 metų kovo, bet kol kas nepateikiama detalių apie tai, kurioje Japonijos pakrantės dalyje ji bus įkurdinta.

„Reikia vytis reikšmingus kariuomenės kovos būdo pokyčius“, – sakė gynybos pareigūnas.

Gynybos ministras Genas Nakatani (Genas Nakatanis), šį mėnesį lankęsis Stambule, sutiko panagrinėti galimybę įsigyti turkiškų dronų, pranešė Japonijos žiniasklaida.

Stiprinami gynybos pajėgumai

Japonija, kurioje dislokuota apie 54 tūkst. JAV karių, taip pat patiria JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) administracijos spaudimą stiprinti savo gynybos pajėgumus.

Vašingtonas ir Tokijas imasi veiksmų, kad padidintų savo pajėgų lankstumą, reaguodami į tokias grėsmes kaip galima Kinijos invazija į Taivaną.

Japonija taip pat siekia padidinti ginkluotės eksportą ir šį mėnesį gavo milijardinį užsakymą iš Australijos karinio jūrų laivyno.

Dabar biudžeto prašymą svarstys Finansų ministerija, ir tikimasi, kad centrinė vyriausybė ateinančiais mėnesiais parengs išsamų biudžeto projektą , kuris, kaip tikimasi, irgi bus rekordinis.

Dienraštis „Yomiuri Shimbun“ pranešė, kad bendras prašomas biudžetas turėtų viršyti 122 trln. jenų – tai smarkiai daugiau nei 117,6 trln. jenų siekiantis šių metų biudžetas.

Didžioji dalis lėšų bus skirta pagyvenusių žmonių priežiūrai ir milžiniškų Japonijos skolų valdymui.

