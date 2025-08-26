Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Neįtikėtina: 102 metų vyras įkopė į Fudzijamą

2025-08-26 15:58 / šaltinis: ELTA
2025-08-26 15:58

102 metų japonas, nepaisydamas širdies problemų, įkopė į Fudzijamą ir pasiekė naują rekordą. Pasak Gineso rekordų knygos, jis yra vyriausias žmogus, kuriam pakluso aukščiausias Japonijos kalnas.

Japonijos vėliava (nuotr. Scanpix)

102 metų japonas, nepaisydamas širdies problemų, įkopė į Fudzijamą ir pasiekė naują rekordą. Pasak Gineso rekordų knygos, jis yra vyriausias žmogus, kuriam pakluso aukščiausias Japonijos kalnas.

0

1923 m. gimęs Kokichi Akuzawa rugpjūčio pradžioje leidosi šturmuoti 3 776 metrų aukščio Fudzijamą. Prieš tai jis, rengdamasis iššūkiui, kas savaitę keliaudavo į žygius po kalnus.

„Esu šešeriais metais vyresnis nei per pastarąjį savo kopimą“, – pirmadienio vakarą agentūrai AFP sakė K. Akuzawa. Prieš tai jis Fudzijamą įveikė būdamas 96-erių. „Buvau ten ir daug kartų gėrėjausi vaizdu, nebuvo nieko ypatinga, – kalbėjo senolis. – Pastarąjį kartą aš taip pat įkopiau į viršūnę“. 

Buvęs ūkininkas yra ne tik aistringas keliautojas, bet ir savanoriauja senjorų centre centrinės Japonijos Gunmos regione bei moko tapybos.

Mintis dar kartą kopti į Fudzijamą jam kilo po to, kai sausį keliaudamas po kalnus jis suklupo, po to susirgo juostine pūsleline ir dėl širdies nepakankamumo buvo paguldytas į ligoninę.

Šeima nerimavo dėl jo sveikatos, tačiau jis buvo pasiryžęs šturmuotu Fudzijamą, sakė vyro 75-erių metų duktė Yukiko. „Jis taip greitai atsigavo, kad gydytojai sunkiai galėjo tuo patikėti“, – pasakojo moteris.

Kad vėl įgautų formą, K. Akuzawa kiekvieną rytą anksti keldavosi ir valandą vaikščiodavo. Kartą per savaitę jis leisdavosi į kalnus.

Japonas užsibrėžė Įkopti į kalną per tris dienas ir dvi naktis praleido trobelėje. Tačiau aukštis kėlė jam problemų, ir jis vos nepasidavė. 

Vis dėlto remiamas savo palydovų, įskaitant anūkę, kuri yra medicinos sesuo, K. Akuzawa pasiekė viršūnę, teigė jo duktė.

Paklaustas, ar dar kartą norėtų kopti į Fudzijamą, senolis tvirtai atsakė: „Ne“.

