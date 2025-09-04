Kanadoje per išpuolį panaudojant peilį žuvo žmogus, dar šeši buvo sužeisti

„Galime patvirtinti, kad į ligoninę buvo išgabenti mažiausiai šeši nukentėjusieji, o vienas nukentėjusysis mirė“, – nurodė Kanados karališkoji raitoji policija. Anot jos, „mirė ir įtariamasis“. Pareigūnai pažymėjo, kad tyrėjai „renka informaciją, siekdami nustatyti, kas tiksliai įvyko“.
Čiabuviai sudaro 5 proc. Kanados gyventojų, kurių iš viso yra 41 mln., tačiau statistika rodo, kad juos neproporcingai paveikia smurtiniai nusikaltimai, įskaitant žmogžudystes.
