TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Kanadoje per išpuolį panaudojant peilį žuvo žmogus, dar šeši buvo sužeisti

2025-09-04 21:05 / šaltinis: ELTA
2025-09-04 21:05

Ketvirtadienį čiabuvių bendruomenėje centrinėje Kanados dalyje per masinį išpuolį panaudojant peilį žuvo vienas žmogus, o dar šeši buvo išgabenti į ligoninę, pranešė federalinė policija ir kartu pridūrė, kad per incidentą žuvo ir įtariamasis.

Kanados vėliava (nuotr. SCANPIX)

Kanados vėliava (nuotr. SCANPIX)

0

„Galime patvirtinti, kad į ligoninę buvo išgabenti mažiausiai šeši nukentėjusieji, o vienas nukentėjusysis mirė“, – nurodė Kanados karališkoji raitoji policija. Anot jos, „mirė ir įtariamasis“. Pareigūnai pažymėjo, kad tyrėjai „renka informaciją, siekdami nustatyti, kas tiksliai įvyko“.

Čiabuviai sudaro 5 proc. Kanados gyventojų, kurių iš viso yra 41 mln., tačiau statistika rodo, kad juos neproporcingai paveikia smurtiniai nusikaltimai, įskaitant žmogžudystes.

