TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Lietuva – Latvija tiesiogiai: stebėkite žūtbūtinę kaimynų akistatą aštuntfinalyje

2025-09-05 20:28 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-05 20:28

Lietuvos krepšinio rinktinė pasiekė etapą, kuriame klysti nebegalima – Europos krepšinio atkrintamąsias. Aštuntfinalyje aptrupėjusi ir su traumų problemomis susidūrusi komanda šeštadienį Rygoje kaunasi su Latvija.

0

Rungtynių pradžia – 18:00 val., jas tiesiogiai žiūrėkite per TV3 ir portale tv3.lt.

Pergalėmis prieš Didžiąją Britaniją, Juodkalniją, Suomiją ir Švediją lietuviai pasižymėjo grupių etape, kuriame suklupo tik prieš Vokietiją ir užėmė antrąją vietą.

Latviai laimėjo triskart grupių etape, palaužę Estiją, Portugaliją ir Čekiją, tačiau krito susitikimuose su Turkija ir Serbija.

Lietuvos rinktinė net trejas rungtynes iš eilės buvo priversta verstis be vis krentančių iš rikiuotės žaidėjų.

Pirmasis susižeidė Tadas Sedekerskis, pasisukęs čiurną. Tiesa, puolėjas per skausmus ir su nuskausminamaisiais ėjo į aikštę rungtynėse su Suomija ir turėtų žaisti prieš Latviją.

Margiris Normantas taip pat susižeidė čiurną, nelaimė nutiko pačioje paskutinių grupių etapo rungtynių prieš Švediją pradžioje.

O štai Rokas Jokubaitis patyrė itin sunkią traumą – jam plyšo kelio raištis ir meniskas. Rinktinės lyderis ir Miuncheno „Bayern“ naujokas be krepšinio gali praleisti ir visą artėjantį sezoną.

Šios poros laimėtojai ketvirtfinalyje susitiks su Izraeliu arba Graikija.

 

