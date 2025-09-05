„Neptūno“ latvis siuntė žinią A.Veličkai: tikiuosi, sekmadienį jis prisijungs prie komandos treniruočių

Abi komandos turi problemų su traumomis ir kaip kol kas tiksliai nežinoma, kokia bus Margirio Normanto situacija, taip ir latviai nedetalizuoja apie savo problemas.
Problemų šiame čempionate neturi ir Klaipėdos „Neptūno“ įsigytas Rihardas Lomažas, kuris per 29 minutes pelno 9,6 taško, atkovoja 4,2 kamuolio, atlieka 5,6 rezultatyvaus perdavimo ir renka 13 naudingumo balų.
Jis pats pripažino, kad su Lietuva susitikti svajojo tik finale, tačiau taip pat siuntė žinią būsimam komandos draugui Arnui Veličkai, kad šis sekmadienį ruoštųsi ne ketvirtfinaliui, o treniruotei su „Neptūnu“.
– Lietuvoje daug kas spėjo, kad atkrintamųjų starte gali įvykti Baltijos derbis. Ar jo tikėjotės ir jūs?
– Nelabai. Mes šnekėjomės su Roku, kad bus blogai, jei susitiksime vieni su kitais taip greitai. Bet taip nutiko.
– Kodėl blogai?
– Esame dvi krepšinio šalys, turime gerus santykius ir būtų buvę smagu susitikti vieniems su kitais finale.
– Abi rinktinės turi problemų su traumomis. Kiek streso dėl to jaučiate pastaruoju metu?
– Negaliu pasakyti daug, tai kontaktinis sportas, negali išvengti traumų. Blogai, kad taip nutinka, bet Rokui linkiu greito atsigavimo.
– Kokia sveikatos situacija Latvijos rinktinėje?
– Gera (Šypsosi).
– Ką manote apie Lietuvos rinktinę?
– Sunkus, fiziškas oponentas. Komandos struktūra ir stilius kis, kadangi iškrito Jokubaitis, kiti turės pasitempti. Laukiame fiziškos kovos. Žinome vieni kitus gerai.
– Kiek Lietuvos rinktinė be Roko Jokubaičio bus kitokia?
– Jūs žinote dar geriau nei aš. Jis buvo pusė komandos, kalbant ne tik apie pelnomus taškus ar perdavimus, bet ir apie komandos kontrolę. Tai didelė netektis Lietuvai, nes jis nuostabiai žaidė čempionatą.
– Kristapas Valteris ir Sandis Buškevicas sakė, kad latviai yra favoritai. Pritariate?
– Neeikvoju energijos tam. Laukia rungtynės, skautingas, sunki kova. Tai vienintelis mano fokusas.
– Ar jaučiate spaudimą žaisdami namie?
– Ne. Spaudimą kurti yra labiau jūsų darbas. Mums tai tiesiog įprastos rungtynės. Dėl to žaidžiu krepšinį – kad mėgaučiausi tokiais momentais, žaisčiau šalia nuostabių sirgalių.
– Ar mačas su Lietuva jums yra ypatingas?
– Taip, net draugiškos rungtynės buvo kiek kitokios. Tai tikrai ypatingesnė kova nei su kitu oponentu.
– Susitiksite su būsimu komandos draugu Arnu Velička. Ar spėjote parašyti jam žinutę?
– Ne, nenoriu jo trukdyti, bet tikiuosi, kad sekmadienį jis prisijungs prie komandos treniruočių (Juokiasi)
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!