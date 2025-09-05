D.Sirvydis apie nekrentančius tritaškius: reikia neimti į galvą ir toliau mesti

Prieš būsimas rungtynes Deividas Sirvydis prisiminė, kad Rygos arenoje jau teko žaisti prieš čempionatą.
„Padirbėjome, matysime viską rungtynėse. Salė jauki, esame jau ten žaidę – viskas gerai“, – pokalbį pradėjo D.Sirvydis.
– Kokia psichologinė komandos būsena po etapo Tamperėje?
– Traumos šiek tiek kerta per galvą, bet stengiamės ties tuo nesikoncentruoti. Turime pilnaverčius žaidėjus. Komanda nepilna, bet ji kovoja ir žaidžia iki galo. Taip buvo ir rungtynių su Švedija antroje pusėje. Paliekame praeityje, kas buvo Tamperėje, ir žvelgiame tik į priekį.
– Latvijos rinktinė galbūt yra parankus varžovas Lietuvai?
– Sunku pasakyti. Kontrolinės rungtynės yra kontrolinės, dabar žaidžiamas jau kitas krepšinis. Nesinori dabar spręsti ir kalbėti anksčiau laiko.
– Pralaimėjimas 2023 metų čempionate latviams dar likęs galvoje?
– Šitas momentas yra. Vien tai, kad prieš Latviją ir dar visos ankstesnės istorijos. Visa tai mūsų galvose ir tai žinome. Eisime ir kovosime dėl pergalės.
– Kiek svarbu tokiose rungtynėse neperdegti?
– Svarbu, bet neturime, ką prarasti. Turime traumų ir daug kas mus nurašinėja kaip komandą. Esame geri žaidėjai ir kažkokių jaudulių bent iš mano pusės bei kitų žaidėjų nėra. Eisime ir kovosime.
– Šiame čempionate tolimi metimai pačiam nekrinta, bet ir praeityje esi turėjęs sunkių startų. Galime prisiminti pirmuosius mačus „Lietkabelyje“. Galbūt yra, ką galima pritaikyti dabar?
– Tikėkimės. Tų duobelių pasitaiko, kaip esu minėjęs ir prieš tai. Tiesiog eini, meti ir dirbi. Tai yra mano metimai, tiesiog reikia pagauti tinkamą ritmą. Buvo tų rungtynių, kai šiek tiek pats paskubėjau, kad greičiau įeiti į ritmą. Buvo ir rungtynės prieš švedus, kur gavau daug laiko, ir viskas nebuvo tik apie metimus. Išsibėgiojimas ir komandos pajutimas svarbu. Reikia neimti į galvą ir toliau mesti.
– Jauti pasitikėjimą iš trenerių bei komandos draugų?
– Be abejo.
– Komandoje jaučia įtampa prieš atkrintamąsias?
– Faktas. Visi suprantame, kas čia per rungtynės ir kad tai yra atkrintamųjų etapas. Visi esame susikaupę ir žinome, ką turime daryti.
– Galbūt R.Kurtinaitis davė psichologinių patarimų komandai dėl nekrentančių metimų?
– Nereikia man psichologinių patarimų. Viskas yra metimo kiekyje ir pramušime.
– Latviai šiuo metu jau laikomi mačo favoritais. Ar tai patogu mūsų komandai?
– Nežinau. Žiūrint į istoriją – galbūt. Visiškai nekreipiame į tai dėmesio. Atgarsiai ateina iki mūsų, bet naudojantis situaciją, kai neturime traumuotų žaidėjų, esame būsenoje, kai neturime, ką prarast ir eisime kautis.
– Latvija yra bėganti ir metanti komanda. Mūsų pranašumai fiziškumas ir dydis?
– Tikriausiai taip. Turime centrus, kurie turi gerą čempionatą. Suksimės ir apie juos, bandysime išlaikyti veidą, kuris buvo nuo pat pradžių, su kai kuriomis korekcijomis.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!