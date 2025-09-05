Būklę atskleidęs M.Normantas: atrodė baisiau nei yra

Sunkiai koją minantis gynėjas prieš susitikimą teigė, jog tik ryte bus nuspręsta, kaip ir kiek jis galės padėti komandai.
„Koja ištinus, bet matysime rytoj ryte, po nakties. Patikrinau, kaip bėgasi, tai taip, vidutiniškai. Matysime, kaip koja reaguos“, – sakė rinktinės gynėjas.
– Kokia buvo pirminė kūno reakcija po čiurnos traumos?
– Ištino ir tiek. Klasikinis čiurnos patempimas. Ten anksčiau buvo traumų su ta čiurna, atrodė baisiau nei yra, galima taip pasakyti.
– Ar kojai įmanoma dar užsilenkti, ar čia jau maksimumas?
– Dar su kaulu atsiremti nuo žemės ir atsispirti buvo įmanoma (Šypsosi).
– Koks varžovas yra latvis?
– Visi žinome, tritaškininkų komanda, kurią reikia stabdyti greitame puolime, gaudant tritaškius, tai nelengva, bet bandysime. Reikia neleisti jiems pajusti pirmų metimų, jie mes ir per rankas, bet svarbu, jog latviai neužkurtų sirgalių, vis tiek žaidžia namie.
– Kiek užkuria tai, kad esate underdogai?
– Kas sakė, kad mes tokie esame?
– Latviai, lažybininkai.
– Pažiūrėsime rytoj.
– Ar gali būti privalumas, kad prieš latvius žaisti jų teritorijoje jau pasitikrinote?
– Ne, skirtingos komandos – jie ir mes. Faktas, buvo ta atmosfera gera treniruotė.
– Ar pačiam gali tekti gintis prieš Kristapą Porzingį taip kaip prieš Lauri Markkaneną?
– Nežinau, negaliu atsakyti.
