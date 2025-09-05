Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Apie karį M.Normantą kalbėjęs J.Valančiūnas: turime negauti į kaulus

2025-09-05 18:19 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-05 18:19

Lietuvos rinktinė persikėlė iš Tamperės į Rygą, kur laukia Europos čempionato atkrintamosios.

J.Valančiūnas kalbėjo apie aštuntfinalį (BNS nuotr.)

Lietuvos rinktinė persikėlė iš Tamperės į Rygą, kur laukia Europos čempionato atkrintamosios.

0

Pirmieji mūsiškių oponentai – latviai. Prieš rungtynes su jais kapitonas Jonas Valančiūnas teigė, kad nesvarbu, kokias pajėgas ir traumas komanda turi, būtina kautis dėl pergalės, nes tikslai nesikeičia.

Aštuntfinalis vyks šeštadienį Rygoje, rungtynes nuo 18.30 val. stebėkite Krepsinis.net ir TV3.

– Kokiomis nuotaikomis pasitinkate aštuntfinalį?

– Geromis, susikaupę, šlifuojame detales, žiūrime, ką galime pakeisti ir pritaikyti prieš latvius. Viskas, nieko nebepakeisime, kas yra, tas yra, galime tik būti geresni.

– Pastarąjį sykį oficialiose rungtynėse stipriai gavote į kaulus nuo latvių. Ką reikia padaryti, kad to nebūtų?

– Negauti į kaulus. Paprasta, viskas. Kas buvo, pražuvo, dabar yra nauja diena. Kitoks planas, einame ir žaidžiame.

– Koks varžovas yra latvis?

– Visko yra. Pagrindinis jų ginklas tritaškiai metimai, jie meta gerai, daug, geru procentu. Turime fokusuotis į tai.

– Ar planus jaukia nežinomybė dėl Margirio Normanto?

– Jaukia planus, taip, tai netektis. Jis yra kareivis. Jei tik bus galimybė, jis eis, žais, kausis ir viskas. Kas belieka.

– Kaip neutralizuoti Kristapą Porzingį?

– Jis aktyvus didelis, kuris žaidžia daug laiko ant tritaškio. Prasiveržimai, pikenpopai, stepbackai lengvi metimai – tai reikia eliminuoti, duoti fiziškumo. Turime dirbti gynyboje, tai mūsų prioritetas.

– Ar patirties faktorius gros tokiame mače?

– Visada kalbamės su žaidėjais, matome, pasitaisome, nesvarbu, turi patirties ar ne. Visi turi balsą, šneka, dalijasi mintimis. Turime likti kartu, einame ir kaunamės. Mūsų stiprybė – komanda, o ne kad kažkas padarys kažką nežmoniško. Planas nesikeičia.

– Ar lietuviams yra geriau eiti į rungtynes, kai latviai jaučia tokį spaudimą?

– Reikia gi kažkam kalbėti. Mes turime aiškų tikslą, jie – irgi, einame ir žaidžiame. Turime susikaupę, ūkiškai eiti ir žaisti rungtynes.

