Patarimą R.Jokubaičiui davęs K.Porzingis: gal ir esame favoritai

Penktadienį po surengtos treniruotės latvių žvaigždė Kristapas Porzingis atsakė į lietuvių žurnalistų klausimus. Puolėjas iškart kalbėjo apie būtinybę sulaikyti Joną Valančiūną.
„Laukia sunkus mačas. Reikia sulaikyti Valančiūną, kas mums yra didelis iššūkis. Kiti žaidėjai yra geri – gerai ginasi, atiduoda visas jėgas. Atkrintamosiose rungtynėse yra „gyvenk arba mirk“, to tikimės ir tam ruošiamės“, – sakė puolėjas.
Paklaustas, ar tikisi, jog prieš jį bus naudojama gynyba, kuri buvo matoma prieš Laurį Markkaneną, K.Porzingis to neatmetė: „Taip, tai įmanoma, kad mane dengs gynėjas. Rengiamės skirtingiems variantams, ką mums pasiūlys. Jūs tikrai turite gerų žaidėjų, kurie man apsunkina gyvenimą ir žaidžia ant pražangos ribos.“
Lažybininkai poros favoritu laiko latvius, bet su tuo tik iš dalies sutinka K.Porzingis: „Nežinau. Tai yra vienas mačas ir viskas gali įvykti. Popieriuje po to, kas jums nutiko, ir todėl, kad žaidžiame namuose, mes gal ir esame favoritai, tačiau viskas yra labai neapibrėžta, nes viską lemia vienerios rungtynės.“
Nepaisant to, kad Latvija žaidžia namuose, K.Porzingis pernelyg didelio spaudimo laimėti medalius nejaučia.
„Galbūt aš nesu pernelyg įsitraukęs į tai, todėl nejaučiu. Labiausiai jaučiu pozityvą, palaikymą iš gerbėjų. Žinoma, kad žaidžiant namuose kažkiek yra spaudimo, bet tikrai mėgaujamės šituo momentu ir tuo, kad esame čempionate“, – teigė K.Porzingis.
K.Porzingis buvo patyręs kryžminio kelio raiščio traumą, todėl turėjo patarimą Rokui Jokubaičiui, kurio dar laukia ilgas kelias iki sugrįžimo ant parketo.
„Jis turi didelį palaikymą aplink. Tai yra ilga kelionė per dykumą, kai nematai nieko naujo. Linkiu jam kantrybės ir neskubėti grįžti kaip įmanoma anksčiau. Tai yra sudėtingas procesas, bet grįžęs jautiesi lyg nieko nebuvo nutikę. Aš pats sugrįžau ir buvau toks pats, koks prieš traumą. Tai yra šviesioji šios traumos pusė. Nepažįstu Roko asmeniškai, bet atrodo stiprus vyrukas ir jam viskas bus gerai. Jis jau dabar turi labai didelį pasitikėjimą savimi, tad grįžus beliks grįžti į savąjį ritmą ir viskas bus gerai“, – kalbėjo latvių aukštaūgis.
