„Tottenham“ netikėtai atsisveikino su ilgamečiu vadovu Danieliu Levy

Teigiama, jog vakar oficialiai su klubu atsisveikinęs D. Levy apie tai, jog nebeužims pareigų jis sužinojo paskutinę akimirką. Apie tai jam pranešta tik tą pačią dieną, kai klubas viešai paskelbė sprendimą. Nei „Tottenham“ darbuotojai, nei žaidėjai iš anksto nežinojo D. Levy pasitraukimą, todėl sprendimas sukėlė didelį netikėtumą klubo viduje.
Nuo 2001 metų klubui vadovavęs D. Levy pastaruoju metu planavo kelis susitikimus, tikėdamasis toliau dalyvauti kasdienėje klubo veikloje. Sprendimas pakeisti vadovą įsigaliojo iškart po ENIC grupės vidaus restruktūrizacijos – vadovų komandoje vykdyti pokyčiai ir naujų pareigų sukūrimas, dėl kurio D. Levy liko be pagrindinės atsakomybės.
Klubo vadovybė nepateikė detalių apie priežastis, tačiau šaltiniai nurodo, jog sprendimas galėjo būti susijęs su nauja strategine ENIC kryptimi ir Lewisų šeimos noru stiprinti pozicijas klubo valdyme. Laikinai klubo kasdienes operacijas perėmė Vinai Venkateshamas, o daugiau informacijos apie būsimą vadovybę tikimasi artimiausiomis savaitėmis.
D. Levy išlaiko mažumos akcininko poziciją ir dar neatskleidė, kokius žingsnius planuoja futbolo pasaulyje ateityje. Klubo vadovybė žada tęsti darbus siekiant didesnių rezultatų „Premier“ lygoje.
