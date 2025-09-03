Kalendorius
Rugsėjo 3 d., trečiadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Howardas Webbas pripažino VAR klaidą: „Fulham“ įvartis prieš „Chelsea“ turėjo būti įskaitytas

2025-09-03 11:33 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-03 11:33

PGMOL („Professional Game Match Officials Limited“) vadovas Howardas Webbas pripažino, jog „Fulham“ pelnytas pirmasis rungtynių įvartis Anglijos „Premier“ lygos susitikime su „Chelsea“ buvo neįskaitytas neteisingai, nes Rodrigo Munizo kontaktas neturėjo būti traktuojamas kaip pražanga.

VAR sprendimas | Scanpix nuotr.

PGMOL („Professional Game Match Officials Limited“) vadovas Howardas Webbas pripažino, jog „Fulham“ pelnytas pirmasis rungtynių įvartis Anglijos „Premier“ lygos susitikime su „Chelsea“ buvo neįskaitytas neteisingai, nes Rodrigo Munizo kontaktas neturėjo būti traktuojamas kaip pražanga.

REKLAMA
0

„Tai nebuvo kontraversiška, tai buvo neteisinga. Nustatėme keletą principų, kaip teisėjaujame „Premier“ lygoje ir naudojame VAR sistemą. Kitaip tariant, jei situacijos nėra akivaizdžiai blogos ir teisėjas aikštėje priėmė sprendimą, jis turėtų likti galioti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ir tai yra žinia, kurią siunčiame visiems mūsų VAR teisėjams, ypač kai kalbama apie įvarčių atėmimą, kuris yra akivaizdžiai lemiamas rungtynių momentas. Turėtume atimti įvarčius tik tada, kai yra labai aiškūs įrodymai, kad tai vienintelis dalykas, kurį galime padaryti, tokias gaires teikiame savo teisėjams“, – klaidą pripažino H. Webbas.

REKLAMA
REKLAMA

„Chelsea“ ir „Fulham“ rungtynėse VAR kambaryje dirbęs Michaelas Salisbury kitą dieną dėl šios klaidos buvo pašalintas iš skirtų teisėjų akistatai tarp „Liverpool“ ir „Arsenal“.

Priminsime, jog Joshua Kingo įvartis buvo neįskaitytas. Tuo pasinaudojęs Joao Pedro pirmojo kėlinio pabaigoje išvedė „Chelsea“ į priekį, o antrajame kėlinyje vienuolikos metrų baudinį realizavęs Enzo Fernandezas įtvirtino „Chelsea“ pergalę 2:0.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų