Howardas Webbas pripažino VAR klaidą: „Fulham“ įvartis prieš „Chelsea“ turėjo būti įskaitytas

„Tai nebuvo kontraversiška, tai buvo neteisinga. Nustatėme keletą principų, kaip teisėjaujame „Premier“ lygoje ir naudojame VAR sistemą. Kitaip tariant, jei situacijos nėra akivaizdžiai blogos ir teisėjas aikštėje priėmė sprendimą, jis turėtų likti galioti.
Ir tai yra žinia, kurią siunčiame visiems mūsų VAR teisėjams, ypač kai kalbama apie įvarčių atėmimą, kuris yra akivaizdžiai lemiamas rungtynių momentas. Turėtume atimti įvarčius tik tada, kai yra labai aiškūs įrodymai, kad tai vienintelis dalykas, kurį galime padaryti, tokias gaires teikiame savo teisėjams“, – klaidą pripažino H. Webbas.
„Chelsea“ ir „Fulham“ rungtynėse VAR kambaryje dirbęs Michaelas Salisbury kitą dieną dėl šios klaidos buvo pašalintas iš skirtų teisėjų akistatai tarp „Liverpool“ ir „Arsenal“.
Priminsime, jog Joshua Kingo įvartis buvo neįskaitytas. Tuo pasinaudojęs Joao Pedro pirmojo kėlinio pabaigoje išvedė „Chelsea“ į priekį, o antrajame kėlinyje vienuolikos metrų baudinį realizavęs Enzo Fernandezas įtvirtino „Chelsea“ pergalę 2:0.
