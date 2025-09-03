Kalendorius
Rugsėjo 3 d., trečiadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

Paskutinė grupių etapo diena lietuviams: kuo svarbi Vokietijos ir Suomijos akistata ir kas mūsiškių lauktų aštuntfinalyje?

2025-09-03 10:47 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-03 10:47

Trečiadienį Lietuvos krepšinio rinktinė Tamperėje sužais paskutiniąsias Europos čempionato B grupės rungtynes, kuriose susitiks su Švedijos rinktine.

Rungtynių akimirka | Eriko Ovčarenko / BNS foto nuotr.

Trečiadienį Lietuvos krepšinio rinktinė Tamperėje sužais paskutiniąsias Europos čempionato B grupės rungtynes, kuriose susitiks su Švedijos rinktine.

REKLAMA
0

Jau aišku, kad lietuviai aukščiau antrosios vietos nepakils, tačiau dar gali nukristi ir į trečią, net jeigu ir įveiks švedus.

Mūsiškių vietą lems ir Vokietijos bei Suomijos akistata: jeigu pergalę švęs vokiečiai, lietuviai tiek pergalės, tiek ir pralaimėjimo švedams atveju užims antrą vietą. Tačiau jei suomiai pateiks staigmeną ir įveiks be pralaimėjimų žengiančią Vokietiją, o lietuviai įveiks švedus, lietuviai kris į trečią vietą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Suomijos pergalė iki 11 taškų skirtumų leistų jiems užimti antrą vietą, tuo tarpu pergalės nuo 12 iki 35 taškų skirtumu atveju, suomiai pakiltų į pirmą vietą ir vokiečius nustumtų į antrą.

REKLAMA
REKLAMA

Jeigu suomiai sutriuškintų vokiečius daugiau nei 36 taškų persvara, tuomet patys suomiai liktų pirmi, lietuviai (pergalės prieš švedus atveju) – antri, o vokiečiai – treti.

REKLAMA

Aštuntfinalyje B grupės komandos susitiks su A grupės komandomis. Šioje grupėje jau aišku, kad treti liks latviai, tuo tarpu dėl pirmosios vietos žais Turkija ir Serbija.

Lietuviams B grupėje užėmus antrą vietą, jie aštuntfinalyje susitiktų su latviais, tuo tarpu likus tretiems lauktų Turkijos ir Serbijos rungtynių pralaimėtojai.

Paskutiniųjų B grupės rungtynių tvarkaraštis:

13.30 val.: Juodkalnija – Didžioji Britanija

16.30 val.: Lietuva – Švedija

20.30 val.: Suomija – Vokietija  

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų