Paskutinė grupių etapo diena lietuviams: kuo svarbi Vokietijos ir Suomijos akistata ir kas mūsiškių lauktų aštuntfinalyje?

Jau aišku, kad lietuviai aukščiau antrosios vietos nepakils, tačiau dar gali nukristi ir į trečią, net jeigu ir įveiks švedus.
Mūsiškių vietą lems ir Vokietijos bei Suomijos akistata: jeigu pergalę švęs vokiečiai, lietuviai tiek pergalės, tiek ir pralaimėjimo švedams atveju užims antrą vietą. Tačiau jei suomiai pateiks staigmeną ir įveiks be pralaimėjimų žengiančią Vokietiją, o lietuviai įveiks švedus, lietuviai kris į trečią vietą.
Suomijos pergalė iki 11 taškų skirtumų leistų jiems užimti antrą vietą, tuo tarpu pergalės nuo 12 iki 35 taškų skirtumu atveju, suomiai pakiltų į pirmą vietą ir vokiečius nustumtų į antrą.
Jeigu suomiai sutriuškintų vokiečius daugiau nei 36 taškų persvara, tuomet patys suomiai liktų pirmi, lietuviai (pergalės prieš švedus atveju) – antri, o vokiečiai – treti.
Aštuntfinalyje B grupės komandos susitiks su A grupės komandomis. Šioje grupėje jau aišku, kad treti liks latviai, tuo tarpu dėl pirmosios vietos žais Turkija ir Serbija.
Lietuviams B grupėje užėmus antrą vietą, jie aštuntfinalyje susitiktų su latviais, tuo tarpu likus tretiems lauktų Turkijos ir Serbijos rungtynių pralaimėtojai.
Paskutiniųjų B grupės rungtynių tvarkaraštis:
13.30 val.: Juodkalnija – Didžioji Britanija
16.30 val.: Lietuva – Švedija
20.30 val.: Suomija – Vokietija
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!