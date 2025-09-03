Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Nerijus Mačiulis po U17 rinktinės testų Slovakijoje: „Antrame susitikime prisitaikėme daug geriau“

2025-09-03 10:13 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-03 10:13

Lietuvos vaikinų iki 17 metų rinktinė šią savaitę sužaidė dvejas kontrolines rungtynes besirengiant vėliau rudenį vyksiančiai UEFA Europos čempionato atrankai.

Nerijus Mačiulis | LFF nuotr.

Lietuvaičiai lankėsi Slovakijoje ir ten sužaidė du kontrolinius mačus su Slovakijos bendraamžiais. Pirmąjį jų 5:1 laimėjo šeimininkai, antrasis baigėsi taikiai 2:2.

Po stovyklos savo mintimis pasidalino ir ją reziumavo rinktinės vyriausiasis treneris Nerijus Mačiulis.

„Abejos rungtynės buvo intensyvios ir reikalavo daug fizinių jėgų bei koncentracijos. Pirmame mače varžovai turėjo daugiau iniciatyvos ir pasinaudojo mūsų pačių klaidomis, suteikėme jiems per daug erdvių, silpnai atstovėjome dvikovose vienas prieš vieną ir pritrūkome koncentracijos.

Antrame susitikime mes jau geriau prisitaikėme: drąsiau ir užtikrinčiau kontroliavome žaidimą, aiškiai žinojome ką, kaip ir kodėl norime pagerinti rungtynėse, buvome susikoncentravę ir motyvuoti ženkliai geriau, nei pirmose rungtynėse“, – akcentavo rinktinės treneris.

Kaip teigė N. Mačiulis, pirmame susitikime padarytos klaidos buvo tinkamai išanalizuotos ir antroje dvikovoje leido pasirodyti sėkmingiau.

„Rezultatai skyrėsi – pirmose rungtynėse nepavyko realizuoti sukurtų progų ir padarėme klaidų, tiek individualių, tiek ir komandinėje gynyboje, kurios mums kainavo skaudžiai. Antrame susitikime buvome drausmingesni, labiau laikėmės žaidimo plano ir, kaip minėjau prieš tai, žinojome, ką norime pagerinti šiose rungtynėse, tai ir leido pasiekti geresnį rezultatą.

Po pirmo mačo matėme, kad turime būti agresyvesni spaudžiant varžovą, greičiau pereiti į puolimą su teisingais sprendimais, norėjome paprastumo ir žaidimo principų turint kamuolį ir disciplinos, komunikavimo, kai esame be jo“, – atskleidė strategas.

Jis taip pat negailėjo gerų žodžių ir varžovų komandai.

„Slovakijos komanda paliko solidų įspūdį – tai techniška, turinti 2–3 labai stiprius individualiai žaidžiančius žaidėjus, gerai organizuota, geba žaibiškai išnaudoti varžovų klaidas. Tokie varžovai yra puiki patirtis mūsų augančiai komandai ir žaidėjams, padedantys suprasti, kokios vyrauja tendencijos ir kokia yra klaidos kaina aukščiausiame lygmenyje.

Išvykstame su naudingomis pamokomis – matome, kur dar turime tobulėti, bet taip pat gavome patvirtinimą, kad galime žaisti lygiai su stipriais varžovais, jei demonstruojame tinkamą discipliną ir energiją“, – teigė treneris.

Iki Europos čempionato atrankos lietuvių dar lauks du kontroliniai susitikimai su Sakartvelo bendraamžiais.

„Jos leis dar labiau nušlifuoti žaidimą ir pasiruošti svarbiausiam metų turnyrui“, – apie laukiančius iššūkius atsiliepė N. Mačiulis.

