M.Mažeika atskleidė „Neptūno“ biudžetą ir skolų grąžinimo situaciją

Klubo direktorius Martynas Mažeika prieš sezono startą apžvelgė klubo finansinę situaciją, įvardindamas konkrečius biudžeto skaičius.
„Girdėjome labai daug komentarų, kad mūsų biudžetas viršys net keturis milijonus eurų. Būtų labai smagus skaičius, bet šiai dienai tokio neturime. Mūsų biudžetas bus apie 2,8 milijono eurų, didžiąją dalį sudaro savivaldybės lėšos. Turime padėkoti savivaldybei ne tik už finansinę paramą, bet ir už einamuosius klausimus, tikrai didelis jų indėlis.
Toliau vyksta iniciatyvios rėmėjų paeiškos. Galiu pasidžiaugti, kad kai kurie rėmėjai iš praeitų metų ne tik lieka, bet ir didina savo paramą. Atsiranda ir didesnių ar mažesnių naujų rėmėjų. Visą sezoną vyksta įnirtingas darbas ir sieksime savo tikslų“, – dėstė M.Mažeika.
Buvęs krepšininkas pasidžiaugė, kad biudžetas yra ūgtelėjęs, bet pripažino, kad grįžtant į Europos taurę tai nėra milžiniški pinigai.
„Žaidėjams šį sezoną skiriame milijoną eurų, štabui – apie 220 tūkstančių. Žaidėjus pavyko susirinkti vienus garsesnius, kitus – mažiau, bet mes tikimės, kad ta komanda bus vieninga ir siekianti pergalių. Biudžetas išaugo 200 tūkstančių eurų.
Daugelis Europos turnyrų komandų žaidėjams skiria didesnį biudžetą. Mes negalime išsišokti taip stipriai ir po to nežinoti, ką daryti. Kaip ir minėjau, mes ilgai rinkomės, komplektaciją gal galėjome ir anksčiau baigti, bet nenorėjome daryti skubotų sprendimų. Kai turi ribotą biudžetą Europos taurei, turi paieškoti daugiau variantų ir suformuoti komandą“, – teigė „Neptūno“ direktorius.
Jis apžvelgė ir dažnai su „Neptūnu“ siejamas skolas, kurios yra tvarkomos jau ne pirmus metus.
„Apie skolas skamba jau ne pirmus metus, bet mes kryptingai stengiamės su tuo susitvarkyti. Pasikartosiu, kad esame didele dalimi priklausantys savivaldybei, tad viskas turi eiti pagal planą ir atvirai. Einamų skolų „Neptūnas“ neturi, tik iš praeities tam tikrų veiksmų susidariusios skolos. Mes turime skolų VMI ir „Sodrai“, jiems vėluoti ir neatidavinėti mes negalime. Jas kryptingai, kiekvieną mėnesį atidavinėjame. Yra padarytas grafikas, per kelis metus tas skolas panaikinti, mes link to ir einame“, – dėstė M.Mažeika.
Apžvelgdamas sportinę pusę jis įvertino pirmąsias treniruotes ir draugiškas rungtynes bei komandos naujokų Arno Veličkos bei Rihardo Lomažo žaidimą Europos čempionate.
„Vaizdas susirinkus treniruotėse tikrai džiugina. Kiekvienas žaidėjas trykšta energija. Išreikalauti kokybės neįmanoma šiai dienai, tai turbūt yra normalu. Trūksta dviejų žaidėjų, bet atstovauti savo šaliai yra didelė garbė, labai džiaugiamės tiek už Arną, tiek už mūsų brolį latvį. Vienam čempionatas gal prasidėjo sėkmingiau, kitam – ne, bet žinome, kad grįžę jie bus geroje formoje“, – teigė M.Mažeika.
„Neptūnas“ naują sezoną pradės rugsėjo 20-ąją, išvykos maču prieš Panevėžio „Lietkabelį“. Žygis Europos taurėje startuos rugsėjo 30-ąją, viešnage Lenkijoje.
