„Lietkabelis“ sutriuškino „Nevėžį“

Antrajame kontroliniame mače Nenado Čanako namuose Panevėžyje be žiūrovų vykusiame susitikime 87:63 (32:12, 18:17, 15:19, 22:15)įveikė Kėdainių „Nevėžį“.
Rungtynes taikliu tolimu metimu atidarė Jamelas Morrisas, o per pirmąją rungtynių pusę dvylika taškų pelniusio Gabrieliaus Maldūno į priekį vedami panevėžiečiai susikrovė ženklią persvarą (50:22). Be G.Maldūno per pirmus du kėlinius Panevėžio komandos gretose rezultatyvūs buvo po devynis taškus surinkę Augustine’as Rubitas ir Nojus Kulieša.
Per pirmąją rungtynių pusę N.Čanako auklėtiniai atliko septyniolika rezultatyvių perdavimų bei perėmė šešis kamuolius.
Po pertraukos kėdainiečiai grįžo ant parketo su kiek daugiau energijos, bet šeimininkai neleido varžovams pernelyg priartėti (65:41), o ketvirtajame kėlinyje sutvarkė formalumus ir pasiekė pergalę.
Artimiausias kontrolines rungtynes „Lietkabelis“ žais su Kėdainių „Nevėžiu“ rugsėjo 2 d., Panevėžyje.
„Lietkabelis“: Gabrielius Maldūnas 18 (9 atk. kam.), Jamelas Morrisas (7 rez. perd.) ir Nojus Kulieša – po 14, Paulius Danusevičius 13 (10 atk. kam.), Nojus Radžius 12, Augustine’as Rubitas 10.
„Nevėžis“: Jonas Zakas ir Tyleris Petersonas – po 12, Justinas Marcinkevičius 11, J.D.Muilas 9 (8 atk. kam.), Nedas Montvila 6.
