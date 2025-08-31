Krepsinis.net pristato LKL menedžerį

Turėdami 100 tūkst. biudžetą galėsite pasirinkti žaidėjus, kurie, jūsų manymu, LKL sezone rungtyniaus naudingiausiai. Čia pravers jūsų žinios apie krepšinį, loginis mąstymas, intuicija ir, be abejonės, vadybos išmanymas.
Sezono metu žaidėjų kaina kils arba mažės priklausomai nuo jų pasirodymo rungtynėse, todėl svarbu numatyti, kurį krepšininką verta parduoti, o kurį įsigyti.
Pirmajame ture turėsite 100 transakcijų, tad jų komandai surinkti ir pakeisti sprendimus tikrai pakaks, o po kiekvieno kito turo gausite 12 transakcijų.
10 geriausių menedžerio žaidėjų bus apdovanoti prizais. Turų tvarkaraštį nesunkiai galite rasti LKL menedžerio skiltyje „Turų tvarkaraštis“.
Reikia atkreipti dėmesį, kad dėl nelyginio komandų skaičiaus kiekviename ture ekipos žais skirtingą rungtynių skaičių.
Žaidimą rasite Krepsinis.net meniu pasirinkę skiltį MENEDŽERIS
