Kalendorius
Rugpjūčio 31 d., sekmadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

Krepsinis.net pristato LKL menedžerį

2025-08-31 10:34 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-31 10:34

Artėjant Lietuvos krepšinio lygos (LKL) 2025–2026 metų sezono startui krepšinio naujienų portalas Krepsinis.net pristato menedžerio žaidimą.

(Foto: Rokas Lukoševičius)

Artėjant Lietuvos krepšinio lygos (LKL) 2025–2026 metų sezono startui krepšinio naujienų portalas Krepsinis.net pristato menedžerio žaidimą.

REKLAMA
0

Turėdami 100 tūkst. biudžetą galėsite pasirinkti žaidėjus, kurie, jūsų manymu, LKL sezone rungtyniaus naudingiausiai. Čia pravers jūsų žinios apie krepšinį, loginis mąstymas, intuicija ir, be abejonės, vadybos išmanymas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sezono metu žaidėjų kaina kils arba mažės priklausomai nuo jų pasirodymo rungtynėse, todėl svarbu numatyti, kurį krepšininką verta parduoti, o kurį įsigyti.

REKLAMA
REKLAMA

Pirmajame ture turėsite 100 transakcijų, tad jų komandai surinkti ir pakeisti sprendimus tikrai pakaks, o po kiekvieno kito turo gausite 12 transakcijų.

REKLAMA

10 geriausių menedžerio žaidėjų bus apdovanoti prizais. Turų tvarkaraštį nesunkiai galite rasti LKL menedžerio skiltyje „Turų tvarkaraštis“.

Reikia atkreipti dėmesį, kad dėl nelyginio komandų skaičiaus kiekviename ture ekipos žais skirtingą rungtynių skaičių.

Žaidimą rasite Krepsinis.net meniu pasirinkę skiltį MENEDŽERIS

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų