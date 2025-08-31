JAV krepšininkai neišsaugojo 20 taškų pranašumo ir pralaimėjo Amerikos čempionato pusfinalyje

Amerikiečiai pusfinalyje 77:92 (23:20, 29:18, 16:20, 9:34) neatsilaikė prieš Brazilijos krepšininkus.
Trečiajame kėlinyje JAV rinktinė dar turėjo 18 taškų pranašumą (58:38), tačiau to pergalei pasiekti buvo maža.
Prieš lemiamą kėlinį brazilai deficitą nurėžė beveik perpus (68:58), o likusį darbą padarė per ketvirtą ketvirtį, kuriame visiškai dominavo.
Jį Brazilijos krepšininkai laimėjo net 25 taškų skirtumu.
JAV rinktinei 22 taškus surinko Langstonas Galloway (2/5 dvit., 5/10 trit., 3/3 baud.), 13 įmetė Javonte Smartas (5 rez. perd.), 11 pridėjo Jerianas Grantas.
Buvęs Vilniaus „Ryto“ įžaidėjas Speedy Smithas per 14 minučių pasižymėjo 2 taškais, 2 atkovotais kamuoliais ir 2 rezultatyviais perdavimais, o anksčiau Kauno „Žalgirio“ marškinėlius vilkėjęs Tyleris Cavanaugh žaidė 26 minutes, per kurias pelnė 6 taškus ir atkovojo 4 kamuolius.
Brazilams 25 taškus surinko Yago Dos Santosas (4/8 dvit., 3/6 trit., 8/8 baud., 12 rez. perd., 32 n. b.), 20 pelnė Bruno Caboclo (9 atk. kam.), 18 įmetė Lucasas Diasas (3/4 trit., 13 atk. kam., 28 n. b.), 13 – Georginho De Paula(7/8 baud., 7 atk. kam).
Mažajame finale amerikiečiai susitiks su Kanada, o brazilų kovoje dėl aukso lauks Argentinos iššūkis.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!