Kalendorius
Rugpjūčio 31 d., sekmadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

JAV krepšininkai neišsaugojo 20 taškų pranašumo ir pralaimėjo Amerikos čempionato pusfinalyje

2025-08-31 10:24 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-31 10:24

Dviženklį pranašumą vėjais paleidusi JAV rinktinė Amerikos čempionate kovos dėl trečiosios vietos.

Jerianas Grantas | FIBA nuotr.

Dviženklį pranašumą vėjais paleidusi JAV rinktinė Amerikos čempionate kovos dėl trečiosios vietos.

REKLAMA
0

Amerikiečiai pusfinalyje 77:92 (23:20, 29:18, 16:20, 9:34) neatsilaikė prieš Brazilijos krepšininkus.

Trečiajame kėlinyje JAV rinktinė dar turėjo 18 taškų pranašumą (58:38), tačiau to pergalei pasiekti buvo maža.

Prieš lemiamą kėlinį brazilai deficitą nurėžė beveik perpus (68:58), o likusį darbą padarė per ketvirtą ketvirtį, kuriame visiškai dominavo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jį Brazilijos krepšininkai laimėjo net 25 taškų skirtumu.

JAV rinktinei 22 taškus surinko Langstonas Galloway (2/5 dvit., 5/10 trit., 3/3 baud.), 13 įmetė Javonte Smartas (5 rez. perd.), 11 pridėjo Jerianas Grantas.

REKLAMA
REKLAMA

Buvęs Vilniaus „Ryto“ įžaidėjas Speedy Smithas per 14 minučių pasižymėjo 2 taškais, 2 atkovotais kamuoliais ir 2 rezultatyviais perdavimais, o anksčiau Kauno „Žalgirio“ marškinėlius vilkėjęs Tyleris Cavanaugh žaidė 26 minutes, per kurias pelnė 6 taškus ir atkovojo 4 kamuolius.

REKLAMA

Brazilams 25 taškus surinko Yago Dos Santosas (4/8 dvit., 3/6 trit., 8/8 baud., 12 rez. perd., 32 n. b.), 20 pelnė Bruno Caboclo (9 atk. kam.), 18 įmetė Lucasas Diasas (3/4 trit., 13 atk. kam., 28 n. b.), 13 – Georginho De Paula(7/8 baud., 7 atk. kam).

Mažajame finale amerikiečiai susitiks su Kanada, o brazilų kovoje dėl aukso lauks Argentinos iššūkis.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų