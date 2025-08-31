Buvęs UFC kovotojas Tony Fergusonas iškovojo ilgai lauktą pergalę

Pirmą kartą nuo 2019 metų T. Fergusonas grįžo į pergalių kelią, tačiau jau bokso pasaulyje. Šeštadienį Mančesteryje vykusiame „Misfits Boxing 22“ turnyre T. Fergusonas smūgių kruša sustabdė socialinių tinklų influencerį „Salt Papi“, kovą užbaigdamas trečiajame raunde.
Nors buvo laikomas dideliu autsaideriu, T. Fergusonas trečiojo raundo viduryje surado kelią stipriai smūgių serijai ir atliko apie 15 smūgių. Nors „Salt Papi“ išliko stovintis, jis nesugebėjo išvengti atakų ir niekuo neatsakė, todėl teisėjas nutraukė kovą.
Do you agree with the ref’s decision of Tony Ferguson’s stoppage against Salt Papi? 🤔 pic.twitter.com/1mbybLtlDlREKLAMAREKLAMA— KSI NEWS (@ksinews_) August 30, 2025
Po dvikovos T. Fergusonas akis į akį susitiko su Dillonu Danisu, kuris anksčiau tą vakarą MMA kovą laimėjo vos per 15 sekundžių.
DILLON DANIS WINS BY SUBMISSION IN 15 SECONDS!!! pic.twitter.com/545CnjdaNR— Saturday Nite MMA (@SaturdayNiteMMA) August 30, 2025
41-erių T. Fergusonas 2024 metais paliko UFC po aštuonių pralaimėjimų iš eilės. Jis turėjo kovoti GFL organizacijoje, tačiau ši MMA organizacija žlugo dar prieš surengdama pirmąjį turnyrą.
„Salt Papi“, kurio tikrasis vardas yra Nathanielis Bustamante, dabar parodomojo bokso kovose turi 6 pergales ir 3 pralaimėjimus. Kovą su T. Fergusonu jis pasitiko turėdamas trijų pergalių seriją.
