TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

Buvęs UFC kovotojas Tony Fergusonas iškovojo ilgai lauktą pergalę

2025-08-31 09:33 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-31 09:33

Tony Fergusonas ir vėl pajuto pergalės skonį.

Tony Fergusonas | „Stop“ kadras

Tony Fergusonas ir vėl pajuto pergalės skonį.

0

Pirmą kartą nuo 2019 metų T. Fergusonas grįžo į pergalių kelią, tačiau jau bokso pasaulyje. Šeštadienį Mančesteryje vykusiame „Misfits Boxing 22“ turnyre T. Fergusonas smūgių kruša sustabdė socialinių tinklų influencerį „Salt Papi“, kovą užbaigdamas trečiajame raunde.

Nors buvo laikomas dideliu autsaideriu, T. Fergusonas trečiojo raundo viduryje surado kelią stipriai smūgių serijai ir atliko apie 15 smūgių. Nors „Salt Papi“ išliko stovintis, jis nesugebėjo išvengti atakų ir niekuo neatsakė, todėl teisėjas nutraukė kovą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po dvikovos T. Fergusonas akis į akį susitiko su Dillonu Danisu, kuris anksčiau tą vakarą MMA kovą laimėjo vos per 15 sekundžių.

41-erių T. Fergusonas 2024 metais paliko UFC po aštuonių pralaimėjimų iš eilės. Jis turėjo kovoti GFL organizacijoje, tačiau ši MMA organizacija žlugo dar prieš surengdama pirmąjį turnyrą.

„Salt Papi“, kurio tikrasis vardas yra Nathanielis Bustamante, dabar parodomojo bokso kovose turi 6 pergales ir 3 pralaimėjimus. Kovą su T. Fergusonu jis pasitiko turėdamas trijų pergalių seriją.

