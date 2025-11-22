Sinoptikai skelbia naujausią orų prognozę: užgrius tikra žiema

Šeštadienio dieną žymesnių kritulių nenumatoma. Rytą vietomis plikledis. Vėjas daugiausia vakarų, 5–10 m/s. Aukščiausia temperatūra 1–6 laipsniai šilumos.
Sekmadienį vietomis numatomi krituliai, daugiausia nedideli. Vėjas naktį pietvakarių, pietų, 3–8 m/s, pajūryje iki 11 m/s, dieną besikeičiančios krypties, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 2–7 laipsniai šalčio, vakariniame šalies pakraštyje nuo 1 laipsnio šalčio iki 3 šilumos, dieną nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 šilumos.
Pirmadienį daugelyje rajonų pasnigs, dieną negausiai. Vėjas naktį silpnas, dieną daugiausia pietų, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 0–5 laipsniai šalčio, dieną nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 šilumos.
Hidrologinė situacija
Lapkričio 21 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kilimas, vietomis iki 66 cm per parą.
Numatomas tolesnis nežymus vandens lygio kilimas.
Vandens temperatūra upėse – 2–8, ežeruose – 3–8, Kuršių mariose – 6–7, Baltijos jūroje – 5–7 laipsniai šilumos.
