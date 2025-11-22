 
Kalendorius
Lapkričio 22 d., šeštadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Sinoptikai skelbia naujausią orų prognozę: užgrius tikra žiema

2025-11-22 08:01 / šaltinis: Meteo.lt
2025-11-22 08:01

Sinoptikai skelbia naujausią orų prognozę – savaitgalį daugelyje Lietuvos miestų numatomi krituliai, šeštadienio rytą vietomis plikledis. Pirmadienį daugelyje rajonų iškris sniegas. Plačiau apie orus vakar kalbėjo Naglis Šulija.

Sinoptikai skelbia naujausią orų prognozę – savaitgalį daugelyje Lietuvos miestų numatomi krituliai, šeštadienio rytą vietomis plikledis. Pirmadienį daugelyje rajonų iškris sniegas. Plačiau apie orus vakar kalbėjo Naglis Šulija.

REKLAMA
0

 

Šeštadienio dieną žymesnių kritulių nenumatoma. Rytą vietomis plikledis. Vėjas daugiausia vakarų, 5–10 m/s. Aukščiausia temperatūra 1–6 laipsniai šilumos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sekmadienį vietomis numatomi krituliai, daugiausia nedideli. Vėjas naktį pietvakarių, pietų, 3–8 m/s, pajūryje iki 11 m/s, dieną besikeičiančios krypties, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 2–7 laipsniai šalčio, vakariniame šalies pakraštyje nuo 1 laipsnio šalčio iki 3 šilumos, dieną nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 šilumos.

REKLAMA
REKLAMA

Pirmadienį daugelyje rajonų pasnigs, dieną negausiai. Vėjas naktį silpnas, dieną daugiausia pietų, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 0–5 laipsniai šalčio, dieną nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 šilumos.

Hidrologinė situacija

Lapkričio 21 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kilimas, vietomis iki 66 cm per parą.

Numatomas tolesnis nežymus vandens lygio kilimas.

Vandens temperatūra upėse – 2–8, ežeruose – 3–8, Kuršių mariose – 6–7, Baltijos jūroje – 5–7 laipsniai šilumos.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Naglis Šulija įspėja dėl artimiausiomis nakties: ragina 1 regioną ruoštis (nuotr. iš „Facebook“ grupės „Orų entuziastai“)
Naglis Šulija įspėja dėl artimiausios nakties: ragina 1 regioną ruoštis (6)
Pavojingos orų sąlygos, plikledis (tv3.lt koliažas)
Neįtikėtina – Lietuvos žemę nuklojo sniegas, o sinoptikai įspėja: „Būkite atsargūs“ (2)
Audra Lietuvoje (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
Sinoptikai turi blogų žinių: netrukus orai kaip reikiant subjurs (3)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų