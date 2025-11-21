Naujausia sinoptikų žinia: štai kas laukia šį savaitgalį

Šiandien vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose, krituliai. Kai kur plikledis. Vėjas pietvakarių, pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų, 9–14 m/s, pajūryje gūsiai 15–20 m/s. Aukščiausia temperatūra 0–5, pajūryje iki 7 laipsnių šilumos.
Šeštadienį vakariniame šalies pakraštyje trumpi, nedideli krituliai. Vėjas vakarinių krypčių, 7–12 m/s. Temperatūra naktį nuo 4 laipsnių šalčio iki 1, pajūryje 2–4 laipsnių šilumos, dieną 2–7 laipsniai šilumos.
Sekmadienį vietomis nedideli krituliai. Vėjas naktį pietvakarių, dieną besikeičiančios krypties, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 0–5 laipsniai šalčio, pajūryje 1–4 laipsniai šilumos, dieną 1–6 laipsniai šilumos.
Hidrologinė situacija
Lapkričio 20 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kilimas, vietomis iki 204 cm per parą.
Numatomas tolesnis nežymus vandens lygio kilimas.
Vandens temperatūra upėse – 3–9, ežeruose – 3–8, Kuršių mariose – 6–7, Baltijos jūroje – 5–7 laipsniai šilumos.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!