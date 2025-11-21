 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Naujausia sinoptikų žinia: štai kas laukia šį savaitgalį

2025-11-21 06:20 / šaltinis: Meteo.lt
2025-11-21 06:20

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba praneša, kad penktadienį sulauksime kritulių, vietomis numatomas plikledis. Visgi savaitgalis bus kiek šiltesnis, o kai kur šils ir iki 7 laipsnių šilumos. 

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba praneša, kad penktadienį sulauksime kritulių, vietomis numatomas plikledis. Visgi savaitgalis bus kiek šiltesnis, o kai kur šils ir iki 7 laipsnių šilumos. 

0

Šiandien vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose, krituliai. Kai kur plikledis. Vėjas pietvakarių, pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų, 9–14 m/s, pajūryje gūsiai 15–20 m/s. Aukščiausia temperatūra 0–5, pajūryje iki 7 laipsnių šilumos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šeštadienį vakariniame šalies pakraštyje trumpi, nedideli krituliai. Vėjas vakarinių krypčių, 7–12 m/s. Temperatūra naktį nuo 4 laipsnių šalčio iki 1, pajūryje 2–4 laipsnių šilumos, dieną 2–7 laipsniai šilumos.

Sekmadienį vietomis nedideli krituliai. Vėjas naktį pietvakarių, dieną besikeičiančios krypties, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 0–5 laipsniai šalčio, pajūryje 1–4 laipsniai šilumos, dieną 1–6 laipsniai šilumos.

Hidrologinė situacija

Lapkričio 20 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kilimas, vietomis iki 204 cm per parą.

Numatomas tolesnis nežymus vandens lygio kilimas.

Vandens temperatūra upėse – 3–9, ežeruose – 3–8, Kuršių mariose – 6–7, Baltijos jūroje – 5–7 laipsniai šilumos.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

TOLIAU SKAITYKITE
