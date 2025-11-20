 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

PAO pergalės fone – žaidėjų traumos ir tuščias Grigonis

2025-11-20 23:04 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-20 23:04

Eurolygoje dvyliktojo turo rungtynėse Atėnų „Panathinaikos" (8/4) ekipa namuose 103:82 (25:24, 20:24, 30:14, 28:20) nugalėjo Dubajaus „Dubai" (5/7) krepšininkus.

PAO pasiekė pergalę (Scanpix nuotr.)

Eurolygoje dvyliktojo turo rungtynėse Atėnų „Panathinaikos“ (8/4) ekipa namuose 103:82 (25:24, 20:24, 30:14, 28:20) nugalėjo Dubajaus „Dubai“ (5/7) krepšininkus.

0

„Dubai“ truktelėjo į priekį pirmojo 7-ąją minutę – 22:16. „Panathinaikos“ geriau sužaidė likusį laiką ir po pirmųjų dešimties minučių pirmavo 25:24. Antrajame ketvirtyje toliau tęsi kova taškas į tašką, bet jau dažniau priekyje buvo svečiai, kurie vienu tolimu metimu nusvėrė rezultatą savo naudai ir įpusėjus mačui – 48:45.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po didžiosios pertraukos prabėgus 6 minutėms Dubajaus ekipa dar pirmavo (61:59), bet tada „Panathinaikos“ laimėjo atkarpą 14:0 ir susikrovė dviženklį pranašumą (73:61), kuris po trijų ketvirčių siekė 13 taškų – 75:62. Ketvirtajame kėlinyje šeimininkai startavo 10 taškų be atsako (85:62) ir galutinai išsprendė šio mačo likimą.

Dvikovos metu traumas patyrė abiejų komandų žaidėjai: Cedi Osmanas dar pirmajame kėlinyje susižeidė koją, o Aleksa Avramovičius susidūrė su varžovu ir skundėsi skausmu dešinėje kūno pusėje, tad sėdo ant suolo ir nebežaidė.

Marius Grigonis per 5 minutes niekuo nepasižymėjo.

„Panathinaikos“: Kendrickas Nunnas 22 (9/11 dvitaškiai, 26 naud. bal.), Kostas Sloukas (5 rez. perd.) ir Jerianas Grantas (3/3 tritaškiai) po 15, Konstantinos Mitoglou 10 (2/5 tritaškiai, 5 atk. kam.), Nikos Rogkavopoulos ir Kennethas Fariedas (5 atk. kam., 4 blk. 23 naud. bal.) po 9.

„Dubai“: Mfiondu Kabengele 18, Boogie Ellisas 15, Filipas Petruševas 12 (6 atk. kam.), Awudu Abassas 11, McKinley Wrightas (9 rez. perd.) ir Mattas Ryanas (7 min., 2/5 tritaškiai) po 8.

