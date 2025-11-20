„Dubai“ kurį laiką teks rungtyniauti be rezultatyviausio žaidėjo

Klubas paskelbė, kad Dwayne’ui Baconui skilo dešinysis nykštys, o reabilitacijos trukmė paaiškės ją pradėjus.
30 metų 204 cm ūgio puolėjas šį sezoną per 30 minučių renka 15,8 taško (25 procentai tritaškių), 4,3 atkovoto kamuolio, 2,2 rezultatyvaus perdavimo bei 12,8 naudingumo balo.
Vienuoliktajame ture amerikietis 12 taškų sumetė į Kauno „Žalgirio“ krepšį, o savaite anksčiau atseikėjo net 36 taškus Tel Avivo „Hapoel“.
D.Baconas yra daugiausiai taškų šį sezoną sumetęs Dubajaus ekipos žaidėjas, nors vidurkiu jį lenkia vos du mačus sužaidęs Aleksa Avramovičius.
„Dubai“ po vienuolikos turų Eurolygoje dalinosi vienuoliktąją vietą.
