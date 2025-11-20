„Virtus“ ekipai skaudūs nuostoliai: dėl traumų iš rikiuotės iškrito du žaidėjai

31 metų 178 cm ūgio Brandonas Tayloras patyrė pirmojo laipsnio raumens plyšimą kairės kojos šlaunyje ir negalės žaisti 20 dienų.
Amerikietis Eurolygoje per 7 minutes įmeta 1,9 taško, atlieka 1,1 rezultatyvaus perdavimo ir renka 0,9 naudingumo balo.
25 metų 206 cm ūgio Alenui Smailagičiui sumušta dešinės kojos pėda, todėl jis negalės rungtyniauti 10 dienų.
Serbas Eurolygoje per 20 minučių fiksuoja 9,9 taško, 2,8 atkovoto kamuolio, 0,8 rezultatyvaus perdavimo ir 10,5 naudingumo balo vidurkius.
