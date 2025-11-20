 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Barcelona“ ir „Olympiacos“ taikosi į Frazierį

2025-11-20 16:56 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-20 16:56

Papildymo gynėjų grandyje ieškančios Barselonos „Barcelona“ ir Pirėjo „Olympiacos“ ekipos nusitaikė į Rusijoje žaidžiantį gynėją.

T.Frazieris gali atsidurti Eurolygoje (Scanpix nuotr.)

0

Skelbiama, kad Eurolygos klubai nori įsigyti 27 metų 188 cm ūgio Trentą Frazierį, kuris nuo 2023 metų rungtyniauja Sankt Peterburgo „Zenit“ sudėtyje bei dirbo kartu su Xavieru Pascualiu – dabartiniu „Barcos“ strategu.

Prieš išvykdamas į teroristų irštvą, T.Frazieris žaidė kartu su Pauliumi Valinsku Belgrado FMP gretose.

Šiame sezone Vieningoje lygoje T.Frazieris per 27 minutes įmeta 13,9 taško, atkovoja 1,9 kamuolio, atlieka 4,4 rezultatyvaus perdavimo ir renka 14,8 naudingumo balo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

