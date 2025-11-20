„Barcelona“ ir „Olympiacos“ taikosi į Frazierį

Skelbiama, kad Eurolygos klubai nori įsigyti 27 metų 188 cm ūgio Trentą Frazierį, kuris nuo 2023 metų rungtyniauja Sankt Peterburgo „Zenit“ sudėtyje bei dirbo kartu su Xavieru Pascualiu – dabartiniu „Barcos“ strategu.
Prieš išvykdamas į teroristų irštvą, T.Frazieris žaidė kartu su Pauliumi Valinsku Belgrado FMP gretose.
Šiame sezone Vieningoje lygoje T.Frazieris per 27 minutes įmeta 13,9 taško, atkovoja 1,9 kamuolio, atlieka 4,4 rezultatyvaus perdavimo ir renka 14,8 naudingumo balo.
