  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Drama Madrido „karalių“ rūmuose: lemiamoje atakoje suklydęs „Žalgiris“ krito prieš „Real“

2025-11-20 22:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-20 22:00

Kauno „Žalgirio“ krepšininkai patyrė jau trečią iš eilės pralaimėjimą Eurolygoje – ketvirtadienio vakarą Tomo Masiulio auklėtiniai išvykos dramoje 99:100 krito prieš Madrido „Real“ ekipą.

Kauno „Žalgirio“ krepšininkai patyrė jau trečią iš eilės pralaimėjimą Eurolygoje – ketvirtadienio vakarą Tomo Masiulio auklėtiniai išvykos dramoje 99:100 krito prieš Madrido „Real“ ekipą.

60

Dėl traumų šiose rungtynėse žaisti negalėjo Nigelas Williamsas-Gossas ir Dovydas Giedraitis, tačiau tuo problemos nesibaigė. Pirmoje rungtynių pusėje susižeidė Mosesas Wrightas, tačiau jis po kurio laiko rungtynes pratęsė.

Viešnagė karalių tvirtovėje: Madrido „Real" – Kauno „Žalgiris"
(15 nuotr.)
(15 nuotr.)
(15 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Viešnagė karalių tvirtovėje: Madrido „Real“ – Kauno „Žalgiris“

O štai Arnas Butkevičius, patyręs traumą, iškeliavo į rūbinę ir ant suolo po pertraukos grįžo jau su laisvalaikio apranga.

Likus žaisti mažiau nei pusę minutės, kauniečiai turėjo 1 taško deficitą ir kamuolį rankose, tačiau teisėjai užfiksavo Maodo Lo pražangą puolime, netrukus vokietis dar gavo ir techninę pražangą už emocijas, techninę pražangą gavo ir svečių atsarginių suolas.

Nors paskutinėmis sekundėmis Sylvainas Francisco įkrėtė du sunkius tritaškius, kauniečiai neišsigelbėjo. 

Nuostabiai žaidęs S. Francisco pelnė 33 taškus (3/6 dvit., 7/9 trit., 6/6 baud. met.), atkovojo 3 kamuolius, išdalino 11 rezultatyvių perdavimų ir surinko 37 naudingumo balus. 

Geriausiai jam talkino Ąžuolas Tubelis, pelnęs 19 taškų, atkovojęs 5 kamuolius, išprovokavęs 7 pražangas ir fiksavęs 23 balų naudingumą.  

„Žalgiris“: Sylvainas Francisco 33 (7/9 tritaškių, 11 rez. perd., 37 naud. bal.), Ąžuolas Tubelis 19 (6/6 dvitaškių, 5 atk. kam., 23 naud. bal.), Dustinas Sleva 13 (3/5 tritaškių), Mosesas Wrightas 11, Ignas Brazdeikis 10 (4/7 dvitaškių), Edgaras Ulanovas 8 (1/4 tritaškių), Laurynas Birutis 4, Maodo Lo 1 (0/3 tritaškių, 5 rez. perd.), Deividas Sirvydis, Arnas Butkevičius ir Mantas Rubštavičius nepasižymėjo, Kajus Mikalauskas nežaidė.

„Real“: Theo Maledonas 25 (7/8 dvitaškių, 5 rez. perd.), Trey'us Lylesas 21 (5 atk. kam., 7/11 dvitaškių), Facundo Campazzo 20 (4 rez. perd.), Walteris Tavaresas 12 (11 atk. kam., 3 blokai), Andresas Felizas (4 per. kam.), Usmanas Garuba ir Alberto Abalde po 6.

Rungtynių eiga.

Laurynas Birutis įkrovė pakabintą kamuolį, o kitoje atakoje vėl pasižymėjo nepaisydamas Walterio Tavareso gynybos (4:2). Vis dėlto netrukus „Real“ milžinas blokavo L.Birutį, o 12 greitų taškų surinkęs Facundo Campazzo patempė svečius į priekį – 18:8. Žalgiriečiai atsitiesė ir skirtumą aptirpdė Sylvaino Francisco dvitaškiu su pražanga – 16:22.

Antrojo kėlinio pradžioje „Žalgiris“ prarado susižeidusį Arną Butkevičių, bet atsitiesė dviem D.Slevos tritaškiais – 25:28. Dvi atakas sėkmingai užbaigė Mosesas Wrightas, nors prieš tai taip pat sulaukė W.Tavareso bloko (33:35). Dukart paeiliui įspūdingus perdavimus komandos draugams iškišo F.Campazzo, pirmąją mačo pusę uždarė Trey’aus Lyleso taškai (43:37).

Prieš iškeliaudamas į rūbinę S.Francisco dar pažėrė kritikos teisėjams, prašydamas daugiau pagarbos, nes pasigedo kai kurių švilpukų.

Ąžuolas Tubelis iškart po ilgosios pertraukos pataikė tritaškį, S.Francisco aikštės viduryje uždirbo tris baudų metimus – 43:44. Pirmąjį šeimininkų tritaškį pataikė Alberto Abalde. Dėjimu rezultatą lygino Ignas Brazdeikis – 47:47. Ą.Tubelis pranašumą sukūrė individualiai rinktais taškais – 56:49. Trimis baudų metimais kėlinį uždarė Theo Maledonas – 62:62.

Į tolimą T.Lyleso metimą dvitaškiu su pražanga atsakė M.Wrightas – 67:65. Pirmaujanti komanda keitėsi po kiekvieno metimo, Usmano Garubos taškais su pražanga nepatenkintas T.Masiulis griebėsi minutės pertraukėlės (76:77). Pirmieji į duobelę puolime patekę žalgiriečiai atsiliko 81:89. D.Sleva tuomet pataikė tritaškį nuo lentos, tiksliai dūrė ir Edgaras Ulanovas – 87:89. Prie salvės prisidėjo ir S.Francisco – 90:91.

„Žalgiris“ turėjo šansą išsiveržti į priekį, bet Maodo Lo prasižengė puolime, netrukus gavo ir techninę pražangą. Taip pat nubaustas ir „Žalgirio“ suolelis (93:96). S.Francisco dar spėjo suversti du tritaškius, bet ir to neužteko pergalei.

Gėda
Gėda
2025-11-20 14:32
Nėra ko stebėti Žalgirio klubo fanai tapo konservatoriu šaikos dalimi gėda!
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (60)
