Ulanovas įvardijo pagrindinius „Žalgirio“ sėkmės faktorius dvikovoje su „Real“

Po kelionės į Ispanijos sostinę mintimis apie būsimą išbandymą su „Žalgiris TV“ dalijosi kapitonas Edgaras Ulanovas.
„Po kelionės į Dubajų ši kelionė neatrodo tokia sudėtinga, nors skrydis ir truko 4 valandas. Labiausiai laukiame rungtynių. Treniruotės buvo produktyvios. Viskas kaip ir gerai. Aišku, netekome Dovio, kuris jau grįžinėjo į ritmą. Jaučiamės pasiruošę, o kaip bus – pamatysime“, – aiškino E.Ulanovas.
„Žalgirio“ laukia susidūrimas su komanda, kurios lyderiu Eurolygoje šį sezoną tapo naujokas – kanadietis aukštaūgis Trey Lylesas. Krepšininkas turnyre vidutiniškai renka po 14,6 taško ir po 16,9 naudingumo balo.
„Labai pasimatė didelis talentas, puolime labai talentingas žaidėjas. Aukštas, gerai kovojantis dėl kamuolių. Vienas iš uždavinių – apsunkinti jam rungtynes, neleisti į jas įeiti lengvai, per daug lengvai. Aišku, iš kai kurių žaidėjų gali būti ir sudėtingesnių metimų, nes jie taip gali padaryti ir žaidžia greitai. Tikrai bus didžiulė užduotis stabdyti tiek Trey Lylesą, tiek kitus“, – kalbėjo žalgirietis.
Madrido klubas Eurolygos turnyro lentelėje su 5 pergalėmis per 11 susitikimų rikiuojasi 11–15 vietose. Į trenerio poziciją Sergio Scariolo pasikvietusi komanda, kaip teigė E.Ulanovas, ne tik gerai kovoja dėl atšokusių kamuolių, bet ir nuolat ieško galimybių bėgti į greitą puolimą.
„Taip, kaip ir sakiau, „Real“ sudėtyje yra daug ūgio, jie turi Walterį Tavaresą, tas pats prisijungęs Alexas Lenas, Lylesas, Mario Hezonja, naujokas Chuma Okeke. Taip, atkovoti kamuoliai bus svarbus akcentas, bet tuo pačiu yra ir kitų dalykų, ypač greitas puolimas. Žaisdami namuose jie labai mėgsta greitai bėgti. Jeigu neatsirinksime gynyboje žmonių, jeigu laiku nepadarysime pražangų, varžovai gali skaudžiai bausti“, – mintimis dalijosi kapitonas.
Žalgiriečiai Madride sieks grįžti į pergalių kelią, iš kuriuo išklydo praėjusią savaitę pralaimėję Pirėjuje ir Dubajuje. E.Ulanovas pasakojo, kad iš pralaimėjimų yra, ko pasimokyti.
„Fiziškumas yra labai svarbus, bet dar labai svarbi yra ir drausmė. Ypač, kai pametam fiziškumą arba patys tą fiziškumo kovą pralaimime, tada krenta ir drausmė pas mus ir išpildymas, ko nori treneriai. Visa ko pagrindas yra fiziškumas, o tada turime laikytis drausmės“, – tvirtino E.Ulanovas.
