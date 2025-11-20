„UFC 324“: Modestas Bukauskas stos į kovą su reitinguotu varžovu

Keturias iš eilės pergales iškovojęs M. Bukauskas nuosekliai kyla svorio kategorijos iki 205 svarų (93 kg) reitinguose ir tikisi, kad jo lauks vis stipresni varžovai. Pastarajame pasirodyme M. Bukauskas Paryžiuje per pirmą raundą nokautavo Paulą Craigą ir nuo sugrįžimo į UFC 2023 metais bendrą kovų rezultatą pagerino iki 6-1.
Tuo tarpu N. Krylovas siekia sugrįžti į pergalių kelią po dviejų pralaimėjimų iš eilės.
Vienu iš įdomiausių pussunkio svorio kategorijos kovotojų laikomas N. Krylovas turėjo trijų pergalių seriją, tačiau po ilgos pertraukos sekė du pralaimėjimai – Dominickui Reyesui ir Bogdanui Guskovui.
N. Krylovas UFC pussunkio svorio kategorijos reitinge žengia 13-as, tuo tarpu M. Bukausko kol kas nėra tarp geriausių 15-uko, tačiau pergalė prieš N. Krylovą greičiausiai leistų jam pirmą kartą patekti į reitingą.
N. Krylovas 2015 m., savo UFC karjeros pradžioje, treniravosi Lietuvoje, o dabar laikomas Ukrainos išdaviku. Prieš „UFC 314“ turnyre vykusią kovą su D. Reyesu, N. Krylovas reikalavo, kad prie jo vardo būtų Rusijos vėliava.
„Taip, mes apie tai kalbėjome su UFC, net dar prieš du turnyrus prašiau, kad mano atstovaujama vieta būtų nurodoma Kislovodskas, Rusija, – sakė N. Krylovas. – Jau kelerius metus ten gyvenu ir manau, kad dabar turiu garbę juos atstovauti.“
N. Krylovas anksčiau UFC kovojo atstovaudamas Doneckui (Ukraina), kurį okupavo Rusija.
„Priežastis, kodėl prie mano pavardės prieš kelis turnyrus nebuvo jokios vėliavos, yra ta, kad didžiąją gyvenimo dalį gyvenau Donecke, – sakė N. Krylovas. – Doneckas yra miestas, dėl kurio vis dar vyksta ginčai, ne visi sutaria, kam Doneckas priklauso. Šiuo metu manau, kad man gera turėti Rusiją prie savo pavardės. Didžiuojuosi atstovaudamas Rusijai.“
UFC kol kas oficialiai nepaskelbė nė vieno 2026 metų turnyro ir jokios „UFC 324“ kovos, tačiau planai jau sudėlioti, kadangi organizacija ruošiasi naujai transliacijų sutarčiai su „Paramount“.
